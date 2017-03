Politica

Dragnea despre demisia în alb a lui Ponta: "Mi se pare o copilărie."

de Ziua de Cluj, 13 martie 2017, 18:51

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că demisia în alb din partid a fostului premier Victor Ponta i se pare "o copilărie".

"Ne-am întâlnit vineri. Mi-a adus o demisie în alb. Am rupt-o. I-am spus și îi spun și acum că e bine să rămână în partid, e bine să muncească împreună cu noi, indiferent pe ce poziții suntem. N-am fost întotdeauna pe poziții înalte. Fiecare dintre noi am fost și mai jos și mai sus și mai în stânga și mai în dreapta, dar am tras și am susținut acest partid și Guvernul susținut de partid. Niciun Guvern nu a fost perfect, din câte mi-aduc eu aminte, nu s-a inventat până acum. Dar acest subiect nu-l mai abordez, pentru că mi se pare o copilărie. Din punctul meu de vedere, subiectul este închis. (...) Oricine din partid poate vorbi foarte liber. Fiecare pasăre cu limbajul ei", a spus Dragnea, luni, la finalul ședinței de grup a senatorilor PSD la care a participat, citat de agerpres.ro