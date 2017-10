Politica

Dragnea despre Mişa: E un ministru bun care munceşte. Ce spune Tudose

de mediafax, 25 octombrie 2017, 16:08

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, consideră că ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, este un ministru bun care munceşte şi va avea rezultate bune.

Publicitate

Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Carei, că nu există niciun conflict între el şi premier şi ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa.

"Ne-am certat puţin pentru cadourile pentru ăsta mic (un copil care a primit jucării la Carei de la Mihai Tudose şi Liviu Dragnea - n.r.). Am înţeles că am avut o întâlnire de taină luni seara, am avut o zi întreagă, cred că 18 ore de discuţii pe buget împreună cu dl. Mişa. Nu a fost niciun conflict între noi şi dl. Mişa sau între premier şi dl. Mişa. E un ministru bun care munceşte şi va avea rezultate bune", a spus Dragnea.

Întrebat, la rândul său, dacă este adevărat că este nemulţumit de ministrul Finanţelor, premierul Mihai Tudose a spus că nu este adevărat.

"Nu este adevărat, dimpotrivă", a afirmat Tudose, precizând că nu intenţionează să îl demită pe Ionuţ Mişa nici guvernamental, nici politic.

De asemenea, întrebat despre deficitul bugetar, care conform Eurostat a ajuns la 4,1% pe semestrul doi, premierul a spus că deficitul este sub 3% şi la anul va fi tot sub 3%.

"Este 2,97% pe 2017 şi tot aşa pe 2018 este bugetul prognozat", a subliniat Tudose.

Recent, premierul Mihai Tudose l-a ironizat, la Deva, pe ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, pe tema taxei de solidaritate, precizând că Ionuţ Mişa „pe fond, din punct de vedere tehnic a înţeles bine, traducerea nu iese bine la domnia sa".

La rândul său, fostul premier şi lider social-democrat, Victor Ponta, a precizat că ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, anunţă aberaţii economice, pus de liderul PSD, Liviu Dragnea, scopul fiind acela de a-l face pe premierul Mihai Tudose de râs, pe fundalul unei bătălii interne în PSD.