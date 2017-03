Politica

Dragnea, dezamăgit de Raportul privind şefii parchetelor: Din păcate, nu am ce să susţin

de mediafax, 30 martie 2017, 15:03

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, că nu este mulţumit de Raportul prezentat de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind evaluarea şefilor parchetelor, el arătând că are o "oarecare dezamăgire" faţă de faptul că ministrul a argumentat în favoarea revocării, dar a decis să fie menţinuţi.

"Eu am spus de multe ori, în toate apariţiile mele publice, că voi susţine decizia ministrului (Justiţiei, n.r.) într-un fel sau altul dacă va fi argumentată. Din păcate nu am ce să susţin. Mă aşteptam la o argumentaţie care să ne spună tuturor de ce trebuie să fie menţinuţi în funcţie şefii parchetelor - ceea ce era o opţiune şi un rezulat al evaluării - ori o argumentaţie pentru a cere revocarea lor", a spus Dragnea.

El a arătat că este dezamăgit de Raportul prezentat de Toader privind şefii parchetelor, întrucât conţine o argumentaţie pentru revocarea acestora, cu o concluzie privind menţinerea în funcţie.

"În schimb, am văzut o argumentaţie pentru a fi revocaţi, cu o concluzie pentru a fi menţinuţi. Din păcate, nu am ce să susţin şi trebuie să recunosc că am o oarecare dezamăgire. Mă interesează, sincer, foarte puţin dacă rămân sau nu în funcţie aceşti procurori, dar aş fi vrut de la ministrul Justiţiei o prezentare nu a unor contra-argumente pentru decizia finală", a adăugat Dragnea.

Dragnea: Nu se impune schimbarea ministrului Justiţiei; e decizia pemierului

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că din punctul său de vedere nu se impune schimbarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, ca urmare a prezentării Raportului privind activitatea şefilor parchetelor, el arătând că aceasta este o decizie a premierului Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se impune schimbarea lui Toader, ca urmare a acestei nemulţumiri faţă de persoana sa, Dragnea a răspuns: „Nu, din punctul meu de vedere, nu. Este o decizie a primului-ministru".

„O să vedem în continuare, pentru că până la urmă cele mai importante obiective pe care ar trebui să le aibă ministrul Justiţiei le reprezintă legile din Justiţie", a adăugat Dragnea.

El nu şi-a ascuns însă nici nemulţumirea faţă de faptul că Toader nu prezintă acest pachet de legi.

„Aşteptăm să vedem cu ce pachet vine, pentru că de fapt, dincolo de persoane, dinolo de supărări sau nesupărări, foarte important este să vedem dacă şi cum trebuie modifictaă legislaţia din justiţie în aşa fel încât în perioada următoare să fie din ce în ce mai puţine discuţii foarte tensionate", a spus Dragnea.

Întrebat dacă are semnale de la Toader privind acest pachet de legi, Dragnea a răspuns ironic: „Avem semnale că se pregăteşte".