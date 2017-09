Politica

Dragnea: ”Îi urez lui Ponta tot ce-mi dorește el mie”

de mediafax, 19 septembrie 2017, 23:18

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi, că Victor Ponta ”era cu mâna pe sus” ca să fie chemat de DNA la audieri. Dragnea a spus că nu ştie dacă i s-a deschis vreun dosar penal în ce priveşte transferul lacului Belina din administrarea Apelor Române la CJ Teleorman.

"Era cu mâna pe sus, ca la clasă, să-l cheme la DNA să spună nişte lucruri", a spus Liviu Dragnea referindu-se la audierea fostului premier la DNA, în cursul zilei de luni.

Liderul PSD a afirmat că nu ştie dacă este vorba de un dosar intrumentat împotriva sa privind lacul Belina, despre care Victor Ponta a spus, pe 8 septembrie, că ar fi fost transferat în administrarea CJ Teleorman pe vremea când Dragnea era vicepremier. "Lucrurile se umflă în presă, iar eu nici nu ştiu dacă există dosar deschis pe numele meu", a spus preşedintele PSD la România TV.

Dragnea a spus că nu are motive să se îngrijoreze în ce priveşte lacul Belina, el precizând că a pescuit pe lacuri din toată ţara fără să poată spune cineva că îi aparţin. "Am pescuit şi în Maldive. Nu ştiţi? Oceanul Indian e al meu. Să mai meargă unii să verifice", a spus Dragnea ironic.

Liderul PSD i-a transmis sănătate lui Ponta cu ocazia zilei de naştere. "Îi urez sănătate. Mi-am adus aminte că mâine e ziua lui. Îi doresc tot ce-mi doreşte şi el mie, cu mare drag şi cu toată sinceritatea", a mai spus Liviu Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat aproximativ patru ore, luni, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor într-un dosar de corupţie.

"E procedura asta care durează foarte mult să transcriu. Mi-au fost puse întrebări ca martor, am răspuns la toate. Nu am voie să vă spun despre de e vorba. Eu ştiu cel mai bine pe pielea mea diferenţa între politică şi justiţie. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare. Deci nu am niciun fel de dorinţe, nici nu mă ocup cu denunţuri, delaţiunea. Am fost chemat ca martor, am spus ceea ce ştiu, dar eu nu confund bătălia politică... eu nu confund şi nu duc bătălia politică cu arme judiciare că s-a dus contra mea bătălia politică cu arme judiciare şi nu mi-a plăcut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i face", a declarat Victor Ponta, la ieşirea din sediul DNA.

Procurorii nu au făcut precizări referitor la dosarul în care a fost audiat fostul premier al României.

Ulterior, Victor Ponta a spus, la TVR, că nu a făcut niciun denunţ. "Nu m-am apucat eu să-l delaţionez pe Dragnea. N-am depus în viaţa mea nicio plângere împotriva cuiva", a afirmat Ponta.