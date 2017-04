Politica

Dragnea, la ÎCCJ: Sper ca judecătorii să îmi dea dreptate cu ceea ce am cerut

de mediafax, 10 aprilie 2017, 10:51

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a declarat, la sosirea la instanţa supremă, care analizează luni contestaţia sa în dosarul "Referendumul", că speră ca judecătorii să îi dea dreptate cu ceea ce a cerut în contestaţie.

"Sper să îmi dea dreptate cu ceea ce am cerut eu în contestaţie. Vorbim după", a declarat, la intrarea în sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, liderul PSD, Liviu Dragnea.

Instanţa supremă a decis, pe 8 martie, declinarea contestaţiei la executare, formulată de Liviu Dragnea în dosarul Referendumului, la Completul de 5 judecători al aceleiaşi instanţe. De altfel, un complet de 5 judecători al instanţei supreme a dat decizia definitivă în dosarul Referendumului.

Liviu Dragnea a declarat, la termenul trecut, că nu a făcut contestaţia pentru că ar vrea „albirea cazierului" ci pentru că „are dreptul să ştie de ce a fost condamnat".

"În prima fază, motivarea nu fusese redactată în condiţiile în care legea prevede să se redacteze în 30 de zile. După ce am depus contestaţia la Curtea de Apel, a fost redactată aceată motivare, considerentele din motivare, numai că nu credem că s-au respectat procedurile legale pentru că aşa cum bine se ştie, două doamne judecător din complet s-au pensionat înainte de a fi concepută motivarea, deci nu au participat la conceperea motivării. Este vorba despre dreptul de a face această contestaţie pentru că un om care este condamnat are dreptul să ştie exact de ce a fost condamnat şi are dreptul şi instanţa este obligată, să fie convins că toţi membrii completului au participat la conceperea acelei decizii pentru că este o decizie care schimbă viaţa unui om. (...) După cum bine ştim, doamna Livia Stanciu, la două luni de la decizie, s-a pensionat şi cealaltă doamna judecător, ulterior", a declarat Liviu Dragnea, la sediul instanţei supreme.

Liviu Dragnea a contestat, printr-o cale extraordinară de atac, decizia definitivă de condamnare. Preşedintele PSD fost condamnat definitiv pe 22 aprilie 2016 la doi ani de închisoare cu suspendare.

Instanţa supremă a motivat decizia prin care acesta a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare în dosarul privind fraude la referendum, judecătorii susţinând că liderul PSD a ales să îşi folosească "abuziv autoritatea şi influenţa" în partid "pentru a denatura rezultatul scrutinului".