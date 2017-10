Politica

Dragnea: Mișa e un ministru bun, care munceşte şi va avea rezultate bune

de mediafax, 25 octombrie 2017, 17:38

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, consideră că ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, este un ministru bun care munceşte şi va avea rezutate bune.

Publicitate

Premierul Mihai Tudose afirmă, la rândul său, că nu se pune problema demiterii acestuia.

Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Carei, că nu există niciun conflict între el şi premier şi ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa.

"Ne-am certat puţin pentru cadourile pentru ăsta mic (un copil care a primit jucării la Carei de la Mihai Tudose şi Liviu Dragnea - n.r.). Am înţeles că am avut o întâlnire de taină luni seara, am avut o zi întreagă, cred că 18 ore de discuţii pe buget împreună cu dl. Mişa. Nu a fost niciun conflict între noi şi dl. Mişa sau între premier şi dl. Mişa. E un ministru bun care munceşte şi va avea rezultate bune", a spus Dragnea.

Întrebat, la rândul său, dacă este adevărat că este nemulţumit de ministrul Finanţelor, premierul Mihai Tudose a spus că nu este adevărat.

"Nu este adevărat, dimpotrivă", a afirmat Tudose, precizând că nu intenţionează să îl demită pe Ionuţ Mişa nici guvernamental, nici politic.

De asemenea, întrebat despre deficitul bugetar, care conform Eurostat a ajuns la 4,1% pe semestrul doi, premierul a spus că deficitul este sub 3% şi la anul va fi tot sub 3%.

"Este 2,97% pe 2017 şi tot aşa pe 2018 este bugetul prognozat", a subliniat Tudose.

Recent, premierul Mihai Tudose l-a ironizat, la Deva, pe ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, pe tema taxei de solidaritate, precizând că Ionuţ Mişa „pe fond, din punct de vedere tehnic a înţeles bine, traducerea nu iese bine la domnia sa".

La rândul său, fostul premier şi lider social-democrat, Victor Ponta, a precizat că ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, anunţă aberaţii economice, pus de liderul PSD, Liviu Dragnea, scopul fiind acela de a-l face pe premierul Mihai Tudose de râs, pe fundalul unei bătălii interne în PSD.