Politica

Dragnea nu e de acord ca președintele să fie exclus din numirea procurorilor șefi

de mediafax, 24 august 2017, 18:15

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Neptun, că nu susţine propunerea avansată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, ca şeful statului să fie exclus din numirea procurorilor şefi, el arătând că această propunere reprezintă „un punct de vedere”, care va trebui analizat.

Solicitat să comenteze protestele de stradă generate de propunerile de modificare a legilor Justiţiei, Dragnea a răspuns: „Sincer, nu am înţeles împotriva a ce protestează. Cu toată sinceritatea spun".

„Marea problemă, că am înţeles că mulţi sunt supăraţi că există şi propunerea ca numirea procurorilor şefi să nu mai fie făcută de preşedinte, ci de CSM... Bun, e un punct de vedere. Eu nu am fost în stradă, cu toate că şi eu am avut acelaşi punct de vedere. Eu în toamnă am spus că nu sunt de acord cu proiectul domnului Tăriceanu, susţinând ideea să rămână trei entităţi pe acest circuit de numiri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă năpustesc pe un om care a enunţat nişte principii", a adăugat Dragnea.

El a precizat că propunerile de modificare a legilor Justiţiei reprezintă, practic, doar începtul unui proces „legislativ, constituţional şi democratic", în urma căruia acestea vor deveni legi.

„Trebuie să discutăm pe argumente, civilizat. Trebuie să facem în această ţară un efort să gestionăm dezbateri civilizate, nu cu patimă, nu apărând interese personale", a mai spus Dragnea.

Dragnea, despre modificările legilor Justiţiei: Nu înţeleg supărarea lui Iohannis; sunt "principii"

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi, la Neptun, că propunerile de modificare a legilor Justiţiei, prezentate de ministrul, Tudorel Toader, reprezintă „principii", fiind cale lungă până vor ajunge legi, el arătând, în acest context, că nu înţelege supărarea şefului statului.

„Sincer, eu nu înţeleg ce e cu atâta agitaţie. Am văzut grupări, instituţii, s-au năpustit. Eu am înţeles că ieri au fost prezentate nişte principii, propuneri, nici măcar nu au apărut proiectele de legi. E cale lungă. Am înţeles că o să trimită nişte proiecte de legi la CSM, pentru un aviz, după care o să ajungă în Parlament, unde o să se dezbată. Nu trebuie omorât un om că are nişte păreri, nişte propuneri. Nu e vorba nici de Ordonană, nici de lege promulgată. Mie mi se pare că s-au grăbit toţi, inclusiv preşedintele", a spus Dragnea.

„Nu am înţeles foarte bine supărarea domnului preşedinte pentru că, repet, sunt nişte principii aici. Nici nu vreau să mă bag în comentarii. O să avem timp şi ocazii să comentăm aceste proiecte când vor ajunge în Parlament", a adăugat Dragnea.

El a spus că nu ştia în prealabil despre aceste propuneri de modificare a legilor Justiţiei. Întrebat cum a reacţionat atunci când le-a văzut, Dragnea a răspuns: „Eu nu reacţionez. Nu mă năpustesc".

„Noi vorbim de nişte propuneri care vor deveni proiecte de legi şi vor fi dezbătute în Parlament, aşteptate de întreaga societate. Ca cineva, indiferent ce experienţă are, să reacţioneze instantaneu, după o oră, două, trei, mie mi se pare o abordare ori pur personală, ori foarte superficială", a adăugat Dragnea.

El a arătat că despre aceste propuneri de modificare vor opina specialişii şi grupurile profesionale, iar Parlamentul va analiza aceste puncte de vedere atunci când le va dezbate.

„Deci e cale lungă până se vor adopta proiectele de legi. Eu propun să fim mai calmi, să aşteptăm proiectele de legi, atunci o să vedem în ce formă finală vor fi", a spus Dragnea.

Întrebat dacă are un calendar privind dezbaterea şi adoptarea acestor modificări în Parlament, Dragnea a răspuns: „Să vedem când iese avizul de la CSM. Anul acesta sigur intră în Parlament".