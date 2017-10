Politica

Dragnea: PSD a trecut printr-o cumpănă foarte mare. Ne-am lăsat influenţaţi de "oameni de bine"

de mediafax, 13 octombrie 2017, 10:02

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, după şedinţa Consiliului Naţional Executiv, că au existat "oameni de bine" din afara partidului care a influenţat liderii şi că acest lucru nu mai trebuie să se repete, recunoscând că formaţiunea pe care o conduce a fost în mare cumpănă.

"În permanenţă se inventează ceva. Cum apare o măsură bună, cum trebuie românii să simtă efectele, se întâmplă ceva. Poate românii nu simt. Sigur că e o supărare mare a tuturor, a premierului, a mea, a colegilor că puteam să discutăm de creşterea economică şi care e posibil să crească. Sperăm să reuşim să comunicăm mai bine. Le-am spus colegilor că toţi am greşit. Toţi ne-am lăsat influenţaţi de oameni "de bine" din afara partidului care au devenit grijulii cu PSD. Si oameni din alte instituţii publice, care dau sfaturi partidului si premierului cum e bine şi cum nu şi eventual să fie şi o încărcătură negativă", a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa CEx al PSD.

"PSD a trecut printr-o cumpănă foarte mare", a spus liderul PSD, care a recunoscut că a discutat zilele trecute cu Mihai Tudose despre demisia acestuia din fruntea Guvernului.

"La un moment dat am discutat şi despre posibilitatea ca el (n.r. Mihai Tudose) să îşi prezinte demisia. I-am spus că nu poate lua în calcul. Am discutat de mai multe ori şi am constatat că am comunicat prost unul cu altul, nu mai putem face asemenea greşeli să punem partidul, coaliţia şi guvernul într-o situaţie ca asta. Am avut de învăţat din situaţia aceasta. Multi au plecat supăraţi", a mai spus Dragnea.

Acesta a avut şi un mesaj pentru "oamenii de bine". "Să nu creadă vreo instituţie că acest partid se lasă subjugat în activitatea politică sau guvernamentală".