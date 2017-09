Politica

Dragnea: PSD nu susţine amendamentele care scad pragul privind folosirea limbii materne la 10%

de mediafax, 18 septembrie 2017, 19:39

Liviu Dragnea a precizat, luni, că PSD nu susţine amendamentele privind scăderea pragului de la care administraţiile locale şi instituţiile din subordinea lor să fie obligate să asigure folosirea limbii minorităţilor naţionale, la 10%.

„Pentru că apăruseră informaţii despre o posibilă discuţie cu UDMR despre nişte amendamente care sunt în Comisia de administraţie publică, le-am spus (deputaţilor PSD - n.red.) că nu am avut nicio discuţie pe tema asta şi că, din punctul meu de vedere, este prematur să se discute acum despre modificări legislative generate sau solicitate prin acele amendamente - respectiv procentul de 10% care să fie scăzut de la 20%. Deci nu am discutat, nu discutăm şi nu vom susţine aceste amendamente", a spus Dragnea.

El a precizat că o discuţie despre scăderea acestui prag este „prematură". „E prematur să discutăm. Astea sunt subiecte foarte sensibile. Dacă vor fi explicate bine şi populaţia va înţelege şi va fi de acord, nu avem nicio problemă. Dacă acele amendamente nu vor fi înţelese, nu avem de ce să le susţinem", a subliniat Dragnea.

El a arătat că a avut discuţii cu liderul UDMR, discuţiile despre prag putând fi „pornite" de la 15%, dacă se va ajunge la astfel de discuţii. „Am avut discuţii cu domnul Kelemen Hunor, foarte principiale, aşezate, şi nu am simţit nicio presiune din partea lui. Am spus că sub nicio formă nu poate fi vorba de 10%. Putem porni discuţia de la 15%, dacă vreodată o vom porni. Eu nu agreez să adoptăm acele amendamente. PSD nu susţine acele amendamente. Dacă nu vor fi acceptate de opinia publică, nu vom putea merge cu ele, este foarte simplu", a mai spus Dragnea.