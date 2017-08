Politica

Dragnea: "Suntem aproape să ne trezim cu poliţie politică. Nu voi sta în genunchi"

de mediafax, 28 august 2017, 10:02

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, într-o emisiune televizată, că nu înţelege "de unde patima" celor care contestă propunerile ministrului Tudorel Toader de modificare a legilor Justiţiei.

"De ce e atâta patimă pe nişte propuneri? Mai este cale lungă până când o să fie aprobate. Parlamentul decide. Până atunci mai e cale lungă. Atunci o să fie dezbateri foarte serioasă. Când o să vedem toate argumentele o să luăm o decizie", a declarat, la Antena 3, preşedintele PSD,

Acesta s-a referit la reacţia preşedintelui Klaus Iohannis şi a societăţii civile faţă de propunerile ministrului Tudorel Toader de modificare a legilor Justiţiei, printre care eliminarea şefului statului din procedura de numire a procurorilor şefi şi trecerea Inspecţiei Juridice din subordinea CSM în cea a ministrului Justiţiei.

Dragnea a a catalogat reacţia preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la propunerile avansate de ministrul Justiţiei pentru modificarea legilor justiţiei ca fiind "exagerată şi greşită". "Nu ştiu cine l-a sfătuit. Nu poţi să ai o astfel de reacţie doar la nişte propuneri, pe o prevedere care nu se ştie dacă va rămâne aşa", a completat Dragnea.

El a lansat şi un mesaj către contestatarii propunerilor ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în contextul în care duminică seara au fost anunţate proteste. "Să aşteptăm şi să încercăm să începem să avem dezbateri aşezate în România. Pe cele mai sensibile probleme să putem avea dezbateri aşezate.

Dacă reuşim toţi să rezistăm la această senzatie... Cineva vine cu nişte propuneri. Până şi simpla propunere şi simplul gând trebuie să genereze atacuri, violenţe verbale şi foarte multe critici". El a mai spus că Inspecţia Judiciară, chiar dacă va fi trecută în subordinea ministrului Justiţiei, nu poate fi considerată ca fiind subordonată politic.

Liderul PSD a apreciat că procurorii şefi sunt numiţi politic. "Şi şefii parchetelor sunt numiţi politic. Ministrul îi propune, om politic, preşedintele - om politic - îi numeşte. Deci sunt numiţi politic. Se joacă cu chestia asta cu om politic, cu numiri politice. În primul rând, dl profesor Tudorel Toader nici nu este om politic, este membru al guvernului, dacă e să discutăm foarte cinstit. Are o carieră, o experienţă şi o expertiză greu de contestat", a mai spus Dragnea.

Dragnea a mai declarat că în momentul de faţă ţara este aproape de a avea poliţie politică, iar sistemul nu se lasă dus uşor, susţinând că are încredere în actualul şef al Serviciuli Român de Informaţii, Eduard Hellvig, care are o concepţie modernă.

"România e foarte aproape, încă nu e, foarte aproape de a ne trezi cu o poliţie politică. Nu suntem în situaţia în care să avem, dar suntem aproape să avem. Am speranţe în Eduard Hellvig, are o conceptie modernă, sper să reziste la orice tentaţie, prin ce a făcut, lucrurile sunt în regulă, dar există multă manipulare şi influenţă asupra unor instituţii", a declarat Dragnea.

Liderul PSD susţine că este ţintă, dar îşi asumă riscurile pentru a schimba sistemul. "Sistemul nu se lasă uşor. Sunt ani de zile de legături ştiute, neştiut, obscure. E vorbesc de un concept gândit în 2005- 2006, nu uşor, dar cu răbdare, eu asumându-mi toate riscurile, dar acest proces trebuie dus la capăt.

Am spus şi în 2012, nu am cum să stau în genunchi. Mor în picioare. Nu poţi să treci prin poziţii publice şi în urma ta să rămână teamă şi nervi. Cred în ce am propus în campanie. Sper că şi colegii mei, nu ştiu dacă toţi, să aibă genunchii tari", a mai spus Dragnea.