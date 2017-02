Politica

Dragnea vorbeşte despre presiuni de la membri PSD din teritoriu pentru apărarea „votului din 11 decembrie". Care este situaţia la Cluj

de Mircea Tatar, 06 februarie 2017, 17:04

Preşedintele PSD a afirmat că oamenii PSD din teritoriu le transmit şefilor de organizaţii că nu sunt de acord ca măsurile votate să nu fie puse în practică.

Publicitate

"Am vorbit cu mulți conducători de filiale de la PSD, care au presiune foarte mare de la președinții de organizații locale, care la rândul lor au presiune foarte mare de la oameni, care spun un lucru foarte simplu: „Vrem să ne apărăm votul din 11 decembrie. Nu suntem de acord ca votul nostru să fie furat, nu suntem de acord ca măsurile pe care le-am votat să nu fie puse în practică." Pentru a încerca să stăpânim această dorință, am avut acea discuție din coaliție și cu premierul Grindeanu și decizia premierului de a abroga ordonanța are la bază și acest lucru, în principal, cu speranța că acei care contestă ordonanța de câteva zile, nemaiavând obiect, ar trebui să se retragă", a declarat duminică Liviu Dragnea, citat de agerpres.ro

„Există foarte mulţi colegi dar şi simpatizanţi, de exemplu pe mine m-au sunat mai mulţi simpatizanţi, care spun că pe 11 decembrie s-au câştigat alegerile şi votul popular din 11 decembrie trebuie respectat, PSD-ul să guverneze, să fie mai atent la deciziile pe care le ia şi să meargă înainte, să pună în practică programul de guvernare. Astăzi dimineaţă am primit vreo 7-8 telefoane de la simpatizanţi care mi-au spus că dacă cumva se hotărâşte PSD-ul să facă demonstraţii s-au să se meargă la Bucureşti, să-i sunăm că şi ei vor să iasă în stradă şi să meargă la Bucureşti să susţină guvernul Grindeanu şi PSD-ul", a declarat Remus Lăpuşan, liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Judeţean Cluj

Fostul şef al social-democraţilor clujeni mai afirmă că există şi membri de partid din organizaţiile din teritoriu care vor şi ei să iasă în stradă pentru a susţine PSD-ul şi guvernul.

„În aceste zile am avut organizaţii, colegi, care spuneau, uitaţi, suntem aici 30 de oameni, vrem să mergem să manifestăm, nu se poate aşa ceva, mergem în piaţă să discutăm cu manifestanţii despre ce se întâmplă. Sunt foarte mulţi colegi care sunt foarte nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă şi spun că şi vocea celor peste 3 milioane de români care au votat cu PSD-ul pe 11 decembrie trebuie ascultată", a mai spus Remus Lăpuşan.