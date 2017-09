Politica

După mai bine de o lună, Gabriel Oniga a primit decizia de excludere din PSD Cluj. Vezi documentul şi reacţia dură a celui vizat FOTO

de Mircea Tatar, 01 septembrie 2017, 12:30

La cinci săptămâni de la luarea deciziei, fostul consilier local al PSD Cluj Gabriel Oniga a primit şi documentul oficial privind excluderea sa din partid.

Foto:facebook.com

Foto:facebook.com Dă click pe poză pentru a vedea imaginea completă



Publicitate

Gabriel Oniga a postat actul pe o reţea de socializare însoţit de următorul mesaj:

"O fi de bine? N-am reușit să-mi dau seama

p.s. E semnată de un fost mare PD-L-ist, asta măcar trebuie sa fie de bine".

Gabriel Oniga a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre acest document despre care spune că l-a primit abia după ce a insistat personal la conducerea interimară a PSD Cluj-Napoca.

"Am primit-o după ce am insistat eu cu un mail către organizaţie, să-mi comunice care e situaţia de fapt, sunt sau nu sunt exclus şi după o lună de zile mi-au trimis hărtia pe care am şi publicat-o. Prezintă nişte articole care nu au legătură cu nimic din statut. Niciunul din motivele invocate nu sunt motive de excludere. Sigur că o voi contesta, din păcate nu există Comisie de etică la Cluj, organizaţia fiind dizolvată de mai bine de un an de zile, va trebui să mă adresez Comisiei naţionale de etică şi de integritate şi o voi face săptămâna viitoare printr-o adresă. La Cluj există doar un preşedinte interimar şi un birou interimar care după ştiinţa mea şi după reguli de bun simţ are atribuţii limitate, întotdeauna o conducere interimară nu are dreptul să dea afară sau să ia decizii radicale, ci doar să asigure conducerea organizaţiei până în momentul alegerilor", a declarat pentru ZIUA de CLUJ, Gabriel Oniga.

Ce i se reproşează lui Gabriel Oniga

În decizia de excludere (Foto) luată de conducerea interimară a PSD Cluj-Napoca, avându-l în frunte pe noul senator Vasile Ilea, se afirmă că hotărârea a fost luată în baza articolului 30, alineatele 3,5,7,9 şi 13. În cele ce urmează vă arătăm ce conţine acest articol din statutul PSD, cu sublinierea alineatelor care au fost invocate în decizia ce l-a vizat pe Gabriel Oniga:

ARTICOLUL 30 din Statutul PSD:

"Membrii Partidului Social Democrat au următoarele îndatoriri:

a) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea,

suveranitatea şi independenţa statului naţional român,

precum şi pentru ridicarea prestigiului României în

lume;

b) să cunoască şi să respecte Statutul PSD şi Programul

Politic al partidului;

c) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi

Programului Politic al partidului;

d) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de

lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei

şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul

organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor

majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic

superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi

respectarea acestora;

e) să participe cu regularitate la Adunările generale ale

organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate

de aceasta;

f) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri

care contravin politicii şi strategiei partidului sau

hotărârilor sale;

g) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial

al unor documente sau informaţii de partid;

h) să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii

partidului;

i) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine

şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului

partidului;

j) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului

în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile

acestuia;

k) să informeze permanent conducerea organizaţiilor de

partid din care fac parte sau conducerea centrală a

partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate

în cadrul Parlamentului României, Parlamentului

European şi în cadrul structurilor administraţiei publice

centrale sau locale;

l) să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care

derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere

ale partidului, să manifeste interes faţă de cererile şi

petiţiile adresate de membrii PSD şi să se preocupe

de soluţionarea acestora;

m) să plătească cotizaţia de membru al partidului."

La momentul excluderii, Gabriel Oniga a fost întrebat de ziarul nostru care ar putea fi motivul real al excluderii sale din PSD Cluj şi dacă a avut divergenţe cu actuala conducere, iar acesta a răspuns:

"Eu am avut întotdeauna o divergenţă de opinie cu actuala structură şi formă de conducere a partidului, mai precis cu Dragnea. Şi se pare că delictul de opinie se sancţionează în partid".

Preşedintele interimar al PSD Cluj-Napoca, senatorul Vasile Ilea nu a putut fi contactat până la momentul publicării acestui articol, pentru a exprima un punct de vedere despre decizia de excludere din partid luată în cazul lui Gabriel Oniga.

Reamintim că în aceeaşi şedinţă din 24 iulie a PSD Cluj-Napoca, a fost exlus din partid odată cu Gabriel Oniga şi politologul Mihnea Stoica, fost candidat al PSD la consiliul local.

Excluderea celor doi a dat naştere la mai multe comentarii critice din partea unor foşti lideri ai PSD, printre care Aurelia Cristea, Ioan Bolovan, Vasile Dâncu şi Victor Ponta.