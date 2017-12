Politica

Ecaterina Andronescu a fost audiată la DNA

de mediafax, 11 decembrie 2017, 18:26

Ecaterina Andronescu a fost audiată, luni, la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul în care este investigată maniera prin care a fost concesionată baza sportivă ''Cutezătorii".

"În viaţa mea de om public şi nepublic nu am luat, nu am cerut şi nu am dat la nimeni nimic.Nu am făcut niciodată niciun favor nimănui", a declarat Ecaterina Andronescu, la ieşirea din DNA.

Pe 2 noiembrie, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale în dosarul „Baza Cutezătorii" şi au decis să îi cerceteze pe trei foşti directori din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ei fiind suspectaţi de abuz în serviciu. Anchetatorii au început urmărirea penală pe numele lui Mihai Păunică, fost director general la Direcţia Generală Buget Finanţe Patrimoniu şi Investiţii din MEN, Liviu Gabriel Ispas, fost director adjunct la Direcţia Generală Juridic şi Control din MEN, şi Gabriel Leahu, director general la Direcţia Generală Logistică din cadrul aceleiaşi instituţii.

„Dosarul are ca obiect modalitatea încheierii Actului adiţional nr. 16832/23.06.2009, act prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de locaţiune (închiriere) nr. 269/30.04.2004 potrivit căruia Baza sportivă şi de agrement pentru copii "Cutezătorii" din Bucureşti (constând în construcţii şi teren în suprafaţă de 5,7 ha), fusese dată în folosinţa Fundaţiei "Dinu Pescariu". Din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul Costoiu Mihnea Cosmin nu a fost singurul semnatar al respectivului act, acesta fiind semnat cu încălcarea dispoziţiilor legale şi de către suspecţii Păunică Mihai, Ispas Gabriel Liviu şi Leahu Gabriel, în calităţile menţionate", precizează Direcţia.

Gabriel Ispas este, în prezent, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

În acest dosar, Dinu Pescariu este cercetat de procurorii DNA în această cauză pentru instigare la abuz în serviciu, iar Mihnea Costoiu de abuz în serviciu.

Procurorii susţin că actul a fost semnat în 2009 de Ministerul Educaţiei, reprezentat de Mihnea Costoiu, secretar de stat la acel moment, şi de Fundaţia Dinu Pescariu, reprezentată de omul de afaceri. Procurorii spun că documentul a fost încheiat „fără respectarea prevederilor legale şi fără vreun aviz de la Direcţia Juridică din cadrul Ministerului Educaţiei".

Potrivit sursei citate, actul adiţional a fost încheiat în condiţiile în care contractul iniţial (încheiat în 2004 de RA APPS cu Fundaţia "Dinu Pescariu") se afla în curs de reziliere, fiind depusă o acţiune în instanţă de Ministerul Educaţiei, care devenise administrator al Bazei Cutezătorii.

„În condiţiile în care Ministerul Educaţiei Naţionale intentase proces Fundaţiei Dinu Pescariu pentru rezilierea contractului, proces care se afla în curs de judecată, acelaşi minister, prin secretarul de stat Costoiu Mihnea Cosmin, a încheiat ulterior un act adiţional la contractul pe care îl atacase în instanţă. Situaţia creată prin semnarea actului adiţional era menită să oprească procesul în care Ministerul Educaţiei solicitase încetarea contractului de locaţiune", explică procurorii.

Concret, spune DNA, Mihnea Costoiu, „cunoscând situaţia juridică a Bazei "Cutezătorii ", la instigarea inculpatului Pescariu Dinu Mihail şi cu încălcarea legii, a încheiat cu Fundaţia Dinu Pescariu actul adiţional mai sus menţionat, la contractul de locaţiune (împrumut) iniţial, aflat în proces de reziliere", document prin care s-a stabilit, „pe lângă chiria de 9000 euro/lună (la care se adaugă TVA), şi acordarea gratuită de către de Fundaţia "Dinu Pescariu", a unor facilităţi în sumă de 400.000 Euro/an, constând în:

- antrenamente tenis - aprox. 120.000 euro/an (200 abonamente a 50 euro /lună pentru 12 luni),- abonamente la Clubul sportiv - aprox. 100.000 euro/an (75 abonamente a 1350 de euro/an),

- teren de fotbal - aprox. 30.000 euro/an,

- facilităţi pentru elevi - 150.000 euro/an."

Procurorii spun că, după preluarea bazei, Fundaţia Dinu Pescariu a îngrădit accesul elevilor la baza sportivă, „împiedicându-i astfel să desfăşoare activităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi artistice".

„Fundaţia "Dinu Pescariu" a schimbat scopul utilizării Bazei "Cutezătorii"(care era desfăşurarea, de către copii, a unor activităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi artistice), folosind-o în scopuri comerciale, inclusiv prin subînchirierea parţială către firme al căror obiect de activitate este alimentaţia publică, acţiuni de divertisment ori tratamente de întreţinere şi relaxare (restaurante, cluburi, baruri, fitness, SPA), pe terenul proprietate publică a statului", arată DNA.

Astfel, prejudiciul estimat de procurori, din 2009 până în prezent, este de aproximativ 93.481.200 euro, fiind diferenţa dintre sumele pe care Fundaţia Dinu Pescariu ar fi trebuit să le plătească Ministerului Educaţiei în urma exploatării construcţiilor şi terenului din Baza Cutezătorii şi chiria plătită efectiv, respectiv 9.000 euro lunar.