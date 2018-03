Politica

Eckstein critică dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE

de Mircea Tatar, 06 martie 2018, 14:32

Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, în termeni duri, actuala politică a conducerii UDMR în relaţia cu coaliţia guvernamentală PSD-ALDE.

Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminică pe Facebook un mesaj în care afirmă că UDMR a optat spre "alegerea unei căi greşite" atunci când a decis să susţină actuala coaliţie guvernamentală PSD-ALDE.

"Unire-n cuget. Sub Ceașcă circula o vorbă: în fața intelectualilor se deschid două căi, prima ar fi alcoolismul, iar cea de-a doua cale este inaccesibilă. Bancul amar mi-a revenit în minte după declarația dlui. Kelemen Hunor, făcut ieri, cum că UDMR nu are altă cale decât colaborarea cu PSD/ALDE. Președintele UDMR are dreptate în privința faptului că, PNL nu e deloc liberal când vine vorba de minorități. Dar totuși cred că, dacă se trage o linie în ce a obținut UDMR privind drepturile minorităților și ce a pierdut în ochii opiniei publice progresiste române și a celei internaționale, susținând demersurile coaliției de la putere de a suprima statul de drept, balanța înclină spre alegerea unei căi greșite", a scris Eckstein Kovacs Peter.

Fostul demnitar maghiar a afirmat de asemenea că vede o legătură între poziţia UDMR şi recentul vot al europarlamentarilor PSD, care au votat împotriva unei rezoluţii a propriului grup politic, SPD, privind declanşarea sancţiunilor în cazul Poloniei pentru încălcarea statului de drept.

"Eu văd o legătură între poziția UDMR și votul europarlamentarilor PSD privind luarea unor măsuri împotriva Poloniei pentru nerespectarea statului de drept. Deși ințiativa aparținea socialiștilor europeni, pesediștii au votat pentru frații lor întru guvernare iliberală, chiar dacă fac parte din altă familie politică. Văd aici un demers al dlui.Kelemen de a "ajuta" România să intre în familia țărilor eurosceptice, iliberale. Cale greșită, părerea mea", a mai afirmat Eckstein Kovacs Peter.

Fostul parlamentar al UDMR a criticat de mai multe ori în ultima perioadă conducerea uniunii maghiare din România. Într-o recentă declaraţie pentru ZIUA de CLUJ, Eckstein a spus că prin declaraţiile lui Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, care i-a îndemnat pe reprezentanţii partidelor de opoziţie din Ungaria să meargă acasă pentru că oricum nu au nicio şansă, se poate spune că "UDMR-ul şi-a legat căruţa de calul numit Coaliţia Fidesz - Partidul Creştin Democrat din Ungaria". Vezi aici detalii.