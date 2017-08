Politica

Eugen Davidoiu, director Tarom: Nu am motive să-mi dau demisia

de mediafax, 20 august 2017, 14:42

Directorul general al companiei aeriene de stat Tarom, Eugen Davidoiu, a respins duminică ideea de a demisiona de la conducerea societăţii, argumentând că a adus două aeronave noi şi că a început restructurarea „deranjând unele grupuri de interese” care „vor să dispară companiile de stat”.

Întrebat, la Digi TV, dacă i s-a cerut demisia, directorul general de la Tarom a răspuns: „Nu am de ce să-mi dau demisia. Pentru ce să mi se ceară demisia, că am adus două aeronave noi? Că am început restructurarea companiei? Am deranjat, probabil, unele grupuri de interese, dar asta e".

Eugen Davidoiu a mai spus că în ritmul actual, Tarom n-ar mai putea continua nici măcar un an.

Vineri, în deschiderea şedinţei de Guvern, premierul Mihai Tudose l-a interpelat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, criticând pierderile de peste 100 de milioane de lei de la compania Tarom şi faptul că mandatul directorului general a fost prelungit.



Corpul de control al premierului Mihai Tudose va merge luni la Tarom şi la Compania Naţională de Investiţii (CNI), au precizat, duminică, surse guvernamentale.

Sursele citate au menţionat că Tudose a luat această decizie în cursul zilei de duminică, pe când s-a aflat la Guvern, după ce, vineri, în cadrul şedinţei Executivului, i-a cerut ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, să dea explicaţii legat de situaţia de la Tarom.