Politica

Eurodeputatul Daniel Buda: "A fost gândit un proiect european care să reducă risipa alimentară"

de Mircea Tatar, 13 aprilie 2017, 13:02

Proiectul vizează transformarea fostelor alimente și a subproduselor din lanțul alimentar în hrană pentru animale, pe baza principiului "nimic nu se pierde, totul se transformă".

Publicitate

În cadrul Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărui membru este europarlamentarul clujean Daniel Buda, s-a votat pentru îmbunătățirea acestui circuit pentru ca, în final, subprodusele din lanțul alimentar uman să fie utilizare ca hrană pentru animale.

"Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, a inclus o serie de sugestii. Aceasta a subliniat faptul că mijloacele de subzistență ale fermierilor depind de comercializarea produselor lor și că pierderile de produse la nivelul exploatațiilor înseamnă pierderi de investiții și de venituri.

De asemenea, s-a solicitat să se ia act de posibilitățile de optimizare a utilizării fostelor alimente și a subproduselor din lanțul alimentar în producția de hrană pentru animale, precum și de importanța acestora pentru producția primară, cu specificația că este nevoie de o mai bună trasabilitate.

În același timp, a fost subliniată importanța cooperării, de exemplu prin intermediul organizațiilor de producători, în vederea unui acces sporit la finanțare pentru inovare și investiții în tehnologii de tratare, precum compostarea și digestia anaerobă sau prelucrarea ulterioară a produselor, ceea ce le-ar putea facilita fermierilor accesul la noi piețe și clienți", a declarat eurodeputatul, membru al PPE şi preşedintele PNL Cluj.

Membrii comisiilor de specialitate ale Parlamentului European au arătat şi faptul că risipa de alimente din etapa de producție primară este greu de cuantificat și au solicitat Comisiei Europene să identifice și să disemineze în statele membre cele mai bune practici privind colectarea datelor referitoare la pierderea și risipa alimentară din cadrul exploatațiilor, fără plasarea unei sarcini administrative suplimentare asupra fermierilor. Inițiativele gestionate de fermieri pot oferi soluții economice viabile și pot valorifica produse care, în caz contrar, ar putea ajunge să se irosească.

"Am depus o serie de amendamente la acest proiect prin care am solicitat statelor membre să monitorizeze și să comunice la timp pierderile înregistrate în consumul de alimente. Am atras atenția asupra nevoii unei platforme de sprijin financiar care să atragă investiții și inovare în vederea reducerii pierderilor, precum și transformarea pierderilor de alimente în energie.

Pentru ca acest circuit să funcționeze, am subliniat necesitatea instituirii unui organism de prognoză coordonat la nivelul UE în vederea evitării blocajelor în urma supraproducției și a volatilității prețurilor", a precizat europarlamentarul clujean.