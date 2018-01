Politica

Eurodeputatul PNL Cristian Buşoi, la Cluj: „Riscăm să nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale"

de Mircea Tatar, 19 ianuarie 2018, 18:00

Europarlamentarul PNL Cristian Buşoi a criticat vineri modul în care guvernul PSD gestionează proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenţă pe fonduri europene, din care unul va fi la Cluj-Napoca.

„Aici avem şi banii europeni, unde vom construi trei spitale de urgenţă din fonduri europene, unul dintre aceste spitale va fi la Cluj şi mi se pare criminal că actualul guvern nu a reuşit să deblocheze şi să pornească măcar procedura de licitaţie. Suntem departe de acel moment şi riscăm chiar cu regula de M plus 2, pe care domnul europarlamentar Buda o ştie foarte bine, să nu reuşim să cheltuim aceşti bani până în 2022 în ritmul în care se întâmplă aceste lucruri", a declarat eurodeputatul Cristian Buşoi, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prezent vineri la Cluj cu ocazia lansării cărţii "Cum vindecăm sistemul de sănătate din România- Analiză, diagnostic și soluții concrete de reformă".

Prezent la lansarea cărţii, medicul Florin Stamatian, deputat PNL de Cluj, a precizat că suma totală alocată pentru construcţia celor trei spitale regionale, adică 150 de milioane de euro, este oricum insuficientă pentru toate trei obiective şi că ar mai trebui ca statul român să mai aloce cam tot pe atât pentru a putea fi edificate. Cristian Buşoi a răspuns că important este să înceapă contrucţia şi să nu pierdem banii europeni, pentru că sunt soluţii de suplimentare a sumei, cu acordul Comisiei Europene, din redistribuirea unor sume necheltuite.

În faţa publicului clujean, fostul şef al CNAS Cristian Buşoi a pledat şi pentru creşterea finanţării sistemului sanitar, bani ce ar trebui să meargă către investiţii şi creşterea veniturilor medicilor, pentru a-i putea ţine în ţară.

„Mai cred de asemenea că nu putem avea performanţă în sistemul de sănătate dacă nu creştem finanţarea. Nu avem cum, investind atât de puţin în sistemul de sănătate, unde nu există soluţii magice. S-a vehiculat cifra de 6% din PIB. De la 4% din PIB, dacă am ajunge la 6 %, asta înseamnă o mai bună colectare, o mai bună alocare de la buget şi înseamnă evident introducerea sigurărilor private care să aducă nişte bani în plus la buget, atunci lucrurile într-adevăr s-ar îmbunătăţi. Şi am aduce această creştere suplimentară către veniturile medicilor, pentru a-i motiva să rămână în ţară şi să-şi facă treaba aşa cum trebuie în România, şi ar mai trebui să se îndrepte către investiţii în sistemul de sănătate", a spus Cristian Buşoi.

Vorbind despre nevoia de reformare a sistemului sanitar şi de ce model al ţărilor dezvoltate ar trebui să urmeze România, eurodeputatul Cristian Buşoi a afirmat că ar înclina către un sistem mixt, precum cel francez.

„Cred că trebuie să mergem către un sistem mixt, care să păstreze obligativitatea unor contribuţii de sănătate, şi care să fie gestionate de un organism aflat sub control guvernamental, dar să aducem în plus şi operatorii privaţi şi asigurările private de sănătate. Modelul pe care îl descriu puţin în această carte, dar pe care îl voi descrie pe larg într-o carte la care lucrez acum, este modelul francez, în care 75 % în medie, din cheltuieli, sunt acoperite de asigurarea obligatorie, iar restul fie, dacă vrei să nu te asiguri plăteşti din buzunar, dar 99% din cetăţenii francezi îl plătesc din asigurări private deductibile", a explicat Cristian Buşoi.

La lansarea cărţii au mai fost prezenţi şi primarul Emil Boc, europarlamentarul Daniel Buda, fostul ministru clujean al Sănătăţii Achimaş Cadariu, dar şi directori de spitale din Cluj.