Evoluţia averilor parlamentarilor de Cluj, în primele şase luni de mandat (I)

de Mircea Tatar, 14 iulie 2017, 17:01

ZIUA de CLUJ a aruncat o privire pe declaraţiile de avere ale parlamentarilor clujeni, pentru a vă informa despre cum au evoluat avuţiile acestora de la începutul mandatului până în prezent.

În articolul de azi o să vă prezentăm situaţia averilor declarate ale parlamentarilor de Cluj aflaţi în coaliţia de guvernare PSD-ALDE.

Preşedintele interimar al PSD Cluj, Horia Nasra, şi-a început mandatul la Camera Deputaţilor, fără să deţină nici teren, nici casă, nici maşină şi niciun cont bancar, relevă declaraţia de avere a acestuia postată pe site-ul Camerei Deputaţilor. Totuşi, în declaraţia acestuia apare suma de 13.500 de lei drept împrumut acordat PSD Cluj pentru contribuţia la campania electorală, document din care rezultă că ar fi fost returnată suma de 3.500 de lei. După 6 luni de mandat de parlamentar, rubricile de bunuri imobile, mobile, conturi şi bijuterii din declaraţia de avere ale lui Horia Nasra au rămas goale.

Deputatul PSD de Cluj Cornel Itu şi-a început noul mandat având împreună cu soţia sa un teren de 944 de metri pătraţi în Dej, o casă tot în Dej, de 300 metri pătraţi, două maşini, un BMW şi o Dacia Duster, conturi bancare de 13.596 de lei şi 839 de lei. Itu deţinea atunci şi acţiuni şi părţi sociale la două societăţi comerciale în valoare de 53.280 de lei, respectiv 100 de lei şi avea acordate 3 împrumuturi în sume de 58.336 de lei, 4.000 de lei şi 63.000 de lei, ultimele două către PSD Cluj. În aceeaşi declaraţie apare un venit de 4.000 de lei de la PSD Cluj, rambursare din împrumutul acordat dar şi un venit de 7.217 lei din vânzarea unei case de vacanţă cu teren.

Potrivit declaraţiei de avere depusă de Cornel Itu în 29 mai 2017, au apărut unele schimbări în averea deputatului clujean. Astfel, acum Itu scrie că deţine 3 conturi, în valoare de 11.903 lei, 30.000 lei şi 50.128 lei.

Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu, şi-a început primul mandat de parlamentar având declarată o maşină Hyundai Elantra, an de fabricaţie 2011, două credite contractate în 2013 de la două bănci, în valoare de 32.000 lei şi 36.000 de lei şi un împrumut acordat PSD Cluj drept contribuţie pentru campania electorală în valoare de 58.300 lei. În declaraţia de avere depusă în iunie 2017 de către Cristina Burciu nu sunt schimbări importante, doar sumele celor două credite contractate sunt puţin diferite, acum fiind vorba de 28.000 de lei şi 39.000 de lei.

Senatorul PSD de Cluj Vasile Ilea a debutat în noua calitate de parlamentar având mai multe bunuri imobile. Este vorba de o cotă de 50 % din 3 apartamente situate în Cluj-Napoca, unul cumpărat în 1999, în suprafaţă de 38,9 mp, unul cumpărat tot în anul 1999, de 55 de mp, şi altul dobândit în 2005 de 100,25 mp. Ilea deţine şi o cotă de 50 % în 3 case de locuit tot în Cluj-Napoca, una dobândită în 2007, în suprafaţă de 177,46 mp, una din 2008, în suprafaţă de 382 mp şi alta din 2012, în suprafaţă de 318 mp. Vasile Ilea mai are şi o maşină VW Passat fabricată în 2001. A acordat şi el un împrumut partidului pentru campania electorală din 2016 în sumă de 63.000 de lei şi mai avea contractat un credit în anul 2016 scadent în 2020, în valoare de 90.000 de lei şi un împrumut de la o persoană fizică în sumă de 10.000 de lei.

În declaraţia de avere depusă în iunie 2017, senatorul Ilea arată că deţine tot aceleaşi case şi apartamente, dar la rubrica autoturisme, apare pe lângă VW Passat şi o Dacia Logan, an de fabricaţie 2005. De asemenea, la rubrica „Datorii", din declaraţie, nu mai apare creditul de la bancă, care era scadent în 2020, în valoare de 90.000 de lei.

Deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu a declarat la începutul noului mandat, în ianuarie 2017, că deţine mai multe terenuri în Floreşti, în coproprietate cu soţul său, în cota de ½, unul agricol din 2004, de 1.000 mp, unul intravilan, din 2008, de 262,17 mp, şi alte două terenuri extravilane, dobândite în 2015, în suprafeţe de 3.900 mp şi 2.000 mp. Deputatul ALDE mai are un apartament de 80 mp dobândit în 1997, precum şi o casă de locuit, de 100 mp, dobândită prin donaţie în anul 1972, ambele în coproprietate cu soţul, cu aceeaşi cotă fiecare, de ½. Cătăniciu mai are trecute în declaraţia de avere 8 apartamente situate în Floreşti, din 2011, despre care deputatul precizează în document că „apartamentele sunt dobândite prin construire şi partaj, spaţii nefinisate, construite „la roşu" din 2011". Şi acestea sunt deţinute în cotă de ½ împreună cu soţul. Deputatul ALDE are în proprietate şi o maşină Mercedes, fabricată în anul 2001. La capitolul "Active financiare", Cătăniciu a scris că are un cont bancar în sumă de 67.510, 61 lei.

Potrivit declaraţiei de avere din 15 iunie 2017 a deputatului Steluţa Cătăniciu, averea acesteia a suferit câteva mici modificări. Mai apare în plus un autoturism Mercedes fabricat în anul 2013, dobândit prin vânzare-cumpărare, iar la capitolul "Active financiare" nu mai apare contul din declaraţia precedentă, ci altul, la o altă bancă, în sumă de 10.500 de euro.