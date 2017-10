Politica

Firea, atac la Tudose: Nemulţumirile şi supărările se spun în partid, nu la emisiuni televizate

de mediafax, 12 octombrie 2017, 17:03

Vicepreşedintele PSD Gabriela Firea l-a criticat, joi, înainte de CExN al PSD, pe premierul Mihai Tudose, care a anunţat la un post TV că vrea să facă o serie de remanieri.

Publicitate

„Orice coleg care are o nemulţumire sau o supărare cred că trebuie să o afirme întâi în cadrul forurilor de conducere ale partidului şi nu la emisuni televizate. Şi eu am nemulţumiri şi le-am spus de fiecare dată în forurile statutare şi nu m-am dus la emisiuni să spun ce am de afirmat şi ce trebuie să fie reglat şi corectat în interiorul partidului", a spus Firea.

Întrebată dacă remanierea este dreptul premierului, Firea a replicat: „În tot ceea ce ţine de activitatea Parlamentului, Guvernului şi celorlalte structuri administative, conducătorul respectivei entităţi cu siguranţă are un punct de vedere, dar atunci când este vorba despre funcţii care sunt obţinute cu susţinerea partidului care a câştigat alegerile este foarte importantă opinia partidului, oricât de mult am crede noi că am ajuns în acele posturi doar datorită charismei personale sau a calităţilor pe care le-am dobândit între timp".

Ea a admis că PSD se află într-un „punct critic". „Suntem într-un punct critic. Cred că nu este corect şi nu este o abordare onestă ca unul dintre colegii noştri să anunţe la televizor ceea ce intenţionează să facă. Vorbesc acum despre nişte principii, nu despre votul meu în Comitetul Executiv. Mi-aş dori din partea noastră, a tuturor, mai multă responsabilitate, o concentrare mult mai adecvată faţă de nevoile românilor şi toate aceste nemulţumiri, posibile frustrări, trebuie sa fie întâi anunţate în forurile de conducere şi nu în spaţiul public pentru că până la urmă nu fac altceva decât să întărească opoziţia, să dea apă la moară criticilor noştri şi să slăbească partidul - ceea ce noi nu ne dorim (...) Cum am putea noi să ne ocupăm de programul de guvernare dacă suntem mai atenţi la sondajele de opinie şi la alte aspecte pe care eu le consider derizorii?", a mai spus Firea.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se întruneşte, joi, de la ora 17, pentru a decide care vor fi miniştrii remaniaţi.