Politica

Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat

de Ziua de Cluj, 21 decembrie 2017, 19:26

Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.



Anuntul lui Bodog vine la o zi dupa ce medicii de familie au hotarat sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie ar urma sa se efectueze doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Medicii de familie ar urma sa nu mai elibereze nici retete compensate si bilete de trimitere, scrie Hotnews.

Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene.

"Urmaresc indeaproape discutiile dintre medicii de familie si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care au pornit de la premisa ca modificarile la contractul cadru trebuie sa vizeze debirocratizarea si eficientizarea sistemelor informatice. Am constatat ca, in prezent, dialogul se axeaza mai mult pe negocieri de ordin financiar. Ca urmare, incercand sa raspundem noilor solicitari primite din partea reprezentantilor medicilor de familie, pentru anul viitor este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa se suplimenteze cu 278 milioane de lei", a declarat joi ministrul Sanatatii, dupa o intalnire cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Florian Bodog le-a transmis medicilor ca este deschis pentru dialog si colaborare si subliniaza ca pacientii sunt cei afectati de blocajele din sistemul de sanatate: "Am avut numeroase intalniri cu reprezentantii medicilor de familie si am toata disponibilitatea pentru dialog si colaborare. Din punctul meu de vedere lucrurile se rezolva numai la masa dialogului. Trebuie sa dam dovada de responsabilitate si sa ne gandim la pacientii nostri pentru ca toti suntem in slujba lor. Pacientii sunt cei care au de suferit din cauza acestor blocaje."

Medicii de familie anuntasera, miercuri, intr-un comunicat, ca nu vor mai acorda consultatii decontate incepand din 3 ianuarie 2008, ei fiind nemultumiti de faptul ca "In locul unei cresteri a procentului alocat asistentei medicale primare de la 5.77% la 10% din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, administrat de CNAS, proiectul de buget pentru anul 2018 aflat in acest moment in dezbatere in Parlamentul Romaniei, prevede o stagnare la 5.8% ! "

"Desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public de sanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul Romaniei aleg sa ignore soarta a peste 25 000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei", au acuzat reprezentantii medicilor de familie.

"Cei responsabili de reglementarile din sistemul de sanatate si de asigurarea unei finantari corecte a segmentului de asistenta medicala primara dovedesc o disponibilitatea extrem de redusa de a modifica ceva consistent", au atras atentia medicii de familie.

CNAS "solicită responsabilitate" din partea medicilor de familie

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate "consideră regretabilă decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală primară aflate deja în derulare cu casele de asigurări de sănătate. În opinia CNAS, interesul pacienţilor este primordial, iar anunţarea unei asemenea intenţii, ca mijloc de presiune în cursul unor negocieri, induce nelinişti nejustificate practic întregii populaţii a României", se arata intr-un comunicat al CNAS.

"Conducerea instituţiei a avut mai multe runde de discuţii cu reprezentanţii medicilor de familie, în urma cărora s-au convenit numeroase modificări ale proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018. Totodată, proiectul bugetului CNAS pentru anul viitor, aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului, prevede o majorare cu peste 17% a fondurilor alocate asistenţei medicale primare faţă de anul în curs, acesta fiind domeniul de asistenţă medicală cu cea mai mare creştere de finanţare. Conform proiectului, veniturile cabinetelor de medicină de familie vor creşte în medie cu procentul menţionat, urmând să ajungă în total la aproape 2 miliarde lei", se mai arata in comunicatul CNAS.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sustine ca circa 70% dintre măsurile discutate cu reprezentanţii medicilor de familie au fost incluse în proiectul noului Contract-cadru. "CNAS va căuta căi de soluţionare şi a propunerilor rămase încă în acest moment în discuţie, iar pentru acele propuneri care nu ţin de competenţa instituţiei va face demersuri de comunicare interinstituţională. Printre noutăţile prevăzute de proiectul noului Contract-cadru se numără liberul acces al asiguraţilor la medicamente compensate şi investigaţii paraclinice la oricare farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţării, precum şi debirocratizarea procesului de contractare a serviciilor medicale, prin renunţarea completă la documentele pe hârtie. Dealtfel, aproape toate măsurile de debirocratizare discutate au fost incluse în proiectul actului normativ menţionat", se mai arata in comunicat.