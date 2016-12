Politica

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, susţine că nu o cunoaşte pe Sevil Shhaideh

de Ziua de Cluj, 21 decembrie 2016, 13:16

Traian Băsescu, despre Sevil Shhaideh, propunerea PSD - ALDE pentru funcţia de premier: "Nu o cunosc pe doamna, dacă mă întâlnesc cu ea nu ştiu cine e".

"La noi nu are importanţă cine a fost desemnat, noi suntem în opoziţie. Oricum, noi nu votăm instalarea guvernului. Eu nu o cunosc pe doamna prea bine, doar am auzit câte ceva. Am auzit că a fost ministru la Dezvoltare Regională după Dragnea. Atât ştiu despre dânsa. Concluzia mea: nu o cunosc pe doamna, dacă mă întâlnesc cu ea nu ştiu cine e", a declarat Traian Băsescu la Senat după ce Liviu Dragnea a anunţat că propunerea PSD-ALDE pentru funcţia de premier este Sevil Shhaideh.

Fostul preşedinte al României, actual senator, a mai adăugat că PMP este şi va rămâne în opoziţie.