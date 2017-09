Politica

Goţiu revine asupra declaraţiei despre incidentul său cu Bădălău: "Îmi cer scuze dacă îmi amintesc greşit"

de mediafax, 18 septembrie 2017, 16:47

Senatorul Mihai Goţiu (USR) a declarat, luni, că îşi cere scuze dacă şi-a amintit greşit de incidentul din februarie cu Niculae Bădălău, dar în acest caz social-democratul ar fi trebuit să reacţioneze încă de la momentul în care el a relatat prima dată disputa.

"Eu am zis că îmi cer scuze dacă îmi amintesc greşit şi că m-aş fi aşteptat să fi reacţionat încă de atunci şi să conteste încă de atunci ceea ce am spus. Nu ne-am despărţit în nişte termeni foarte nervoşi, dar eu aştept ca Parlamentul să fie mult mai ferm nu doar la nivel declarativ, ci în spaţiul public de tot ceea ce înseamnă violenţă", a declarat senatorul USR.

El nu crede că preşedintele executiv al PSD ar fi o persoană violentă. "Nu. M-a surprins ceea ce s-a întâmplat pentru că, după acel incident, nu am mai avut altercaţii violente", spune Goţiu. Bădălău este acuzat de liberalul Marin Anton că l-ar fi lovit sâmbătă, când cei doi ar fi participat la o nuntă. Poliţia din Giurgiu a deschis un dosar penal, cauza urmând a fi preluată de la Parchetul General.

Vicepreşedintele Senatului, Mihai Goţiu, a relatat că "primul episod de ameninţare" pe care l-a trăit în Parlament l-a avut protagonist tot pe preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, afirmând că atunci a evitat la mustaţă repriza de "parte în parte" cu liderul social-democrat.

"Nu ştiu ce s-a întâmplat, aseară, la Giurgiu, dar mi-am amintit primul episod de ameninţare pe care l-am trăit în Parlamentul României. S-a întâmplat în Biroul Permanent Reunit de pe 1 februarie, în contextul protestelor din Piaţa Victoriei.

Am relatat atunci, aici, pe Facebook, cum după ce l-a numit pe Nicuşor Dan <dobitocul ăla căruia îi dă una>, Niculae Bădălău m-a făcut <golan>. Atunci am evitat repriza de <parte în parte> la mustaţă", a scris Goţiu, pe reţeaua de socializare.

Preşedintele executiv a declarat, luni, că va depune un "denunţ calomnios" pe numele liberalului Marin Anton, subliniind că există o "politică de decredibilizare" a liderilor PSD. Acesta a mai spus că nu l-a ameninţat niciodată pe Goţiu, afirmând că există o "politică de decredibilizare a liderilor PSD".

"Am văzut că şi domnul Goţiu s-a trezit. Eu nu am auzit că l-aş fi ameninţat vreodată. Eu nu am auzit până acum lucrul acesta, dacă o să-mi permită, de la 10 m, dacă eu l-am ameninţat vreodată.

Este o politică a unora de a decredibiliza liderii PSD pe tot felul de ţigăneli. Cred că schimbul politic trebuie să fie pe idei, trebuie să fie pe guvernare. Pentru asta ne-au trimis oamenii aici, nu să spunem de mamă şi de altceva", a mai spus Bădălău.