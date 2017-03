Politica

Grindeanu: DNA nu e reprezentată de Negulescu sau de Kovesi

de mediafax, 30 martie 2017, 11:19

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, că DNA este o instituţie care trebuie să funcţioneze dincolo de anumite persoane fizice şi că nu e reprezentată de Kovesi sau Negulescu, precizând că este este de acord cu argumenetele prezentate de ministrul Justiţiei referitoare la şefii parchetelor.

"Ca lupta anticorupţie să fie cu adevărat puternică în România toate mecanismele trebuie să funcţioneze foarte bine, dar mecanismele nu stau şi nu sunt legate de persoane. DNA nu e reprezentat de dl. Negulescu sau de dna Kovesi, ci este o instituţie care trebuie să funcţioneze dincolo de anumite persoane fizice", a declarat Sorin Grindeanu, la sosirea la un eveniment organizat de Aspen România.

El a mai spus că a acordat şi continuă să acorde ministrului Justiţiei, Tudorel Toader,"credit total".

"Am urmărit foarte atent, am avut o discuţie înainte de prezentarea publică cu dl ministru. Am înţeles foarte bine argumentele pe care dânsul le-a prezentat şi sunt de accord cu ele", a adăugat premierul.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, întrebat dacă evaluarea şefilor de parchete nu ar fi trebuit făcută de un procuror desemnat, că el şi-a exercitat competenţele legale şi constituţionale.

"Nu m-am uitat aseară la televizor absolut deloc. Nu ştiu care sunt criticile, dar vă asigur că sunt proceduri diferite, iar eu mi-am exercitat competenţele mele legale şi constituţionale. La revedere!", a declarat, joi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la intrarea în şedinţa plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întrebat dacă evaluarea nu ar fi trebuit făcută de un procuror desemnat.

El a declarat, miercuri, după evaluarea conducerilor Parchetului General şi DNA că momentan nu este oportună declanşarea mecanismului de revocare a procurorului general, Augustin Lazăr şi a procurorului şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, dar că instituţiile vor fi monitorizate.