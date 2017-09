Politica

Grindeanu: Nu a existat o discuţie legată de un post de ambasador. Prima opţiune este să rămân în PSD

de mediafax, 13 septembrie 2017, 17:10

Fostul prim-ministru Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că nu a existat vreo discuţie cu lideri ai PSD în care să se fi pus problema ca el să primească un post de ambasador, precizând că prima sa opţiune este să rămână în PSD.

"Eu nu am ascuns niciodată că îmi doresc să redevin membru în partidul din care am făcut parte din 1996. Drept urmare, am făcut şi o contestaţie conform statutului. Îmi doresc să activez şi am declarat asta chiar în zilele când era moţiunea (...) Urmează să se judece acea contestaţie. Le mulţumesc încă o dată colegilor mei din Timiş - toţi cei 55 de primari Timiş, cei 16 consilieri judeţeni, cei 6 parlamentari ai PSD - care au semnat alături de mine, în susţinerea acestei contestaţii", a declarat Sorin Grindeanu.

El a infirmat speculaţiile din presă potrivită cărora ar urma să primească un post în diplomaţie. "Am văzut... Un post de ambasador, am fost mutat în toate posturile. Nu a fost niciodată o ofertă la adresa mea", a precizat Grindeanu.

Întrebat dacă l-a lăsat singur pe Victor Ponta în noul proiect politic al acestuia, Grindeanu a spus: "Eu am spus tot timpul că prima mea opţiune e sa rămân în PSD. Am spus asta de atunci, din zilele de moţiune. Tocmai de asta am făcut această contestaţie la decizia de excludere. Victor ştia aceste lucru. Dacă PSD nu va dori să revin, mai am două opţiuni: să merg alături de altcineva sau să nu mai fac politică".

Premierul Mihai Tudose a declarat, pe 24 august, că a discutat cu precedesorul său Sorin Grindeanu pentru a-i oferi un post, apreciind că acesta are "o experienţă care poate fi folosită pentru România" şi că poate fi "un element util pentru ţară".

"Am vorbit la nivel şi personal, şi politic, şi într-o echipă de partid, fiindcă totuşi Sorin Grindeanu a fost premierul României timp de şase luni de zile, cu un bagaj de informaţii şi cu o experienţă care poate fi folosită pentru România. Da, avem o discuţie cu domnia sa", a declarat la Antena 3 premierul Mihai Tudose, întrebat dacă are discuţii cu precedesorul său Sorin Grindeanu pentru a-i oferi un post.

El a precizat că sunt discuţii "destul de avansate". "Aşteptăm ca domnia sa să se întoarcă, pentru că este într-o deplasare cu familia. Sper ca la începutul lui septembrie o vom aşeza cumva. Eu cred că poate fi un element util pentru ţară", a mai spus Tudose.