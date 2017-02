Politica

Grindeanu: "#rezist mi se potriveşte"

de Ziua de Cluj, 26 februarie 2017, 11:16

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru un post de televiziune că hastag-ul ”rezist” i se potriveşte câtă vreme guvernul pe care îl conduce va fi lăsat să aplice programul de guvernare.

Publicitate

"Atâta timp cât vom fi lăsaţi în pace să facem aceste lucruri (cele prevăzute în programul de guvernare - n.red.), #rezist mi se potriveşte. Eu încerc să liniştesc lucrurile. Poate că acum o să se iasă în stradă ca să se respecte anumite decizii definitive ale instanţelor din urmă cu două zile sau trei. Legea este pentru toată lumea", a declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la recenta hotărâre judecătorească prin care preşedintele Iohannis a pierdut unul din imobilele pe care le deţinea în Sibiu.

Întrebat dacă absenţa sa de la recentul bilanţ al DNA pe anul 2016 arată o antipatie pentru procuroru-şef al acestei instituţii, Laura Codruşa Kövesi, Grindeanu a răspuns negativ. "Nu despre asta-i vorba. Am vorbit cu dânsa la telefon de două ori săptămâna aceasta. Atunci când m-a invitat, dar nu mă aflam în clădirea Guvernului şi nu ştiam exact programul, iar joi la ora 11 am avut şedinţa de Guvern şi după aceea am intrat în programul de investire al noilor miniştri. Guvernul a fost reprezentat la bilanţ de ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall", a precizat premierul.

Magistraţii Curţii de Apel Piteşti au repins, miercuri după-amiază, contestaţia în anulare făcută de către Klaus şi Carmen Iohannis, după ce aceştia au pierdut, prin sentinţă a Curţii de Apel Braşov, un imobil din centrul municipiului Sibiu.

"Preşedintele Klaus Iohannis respectă deciziile instanţelor de judecată. Preşedintele României a luat act de hotărârea civilă a Curţii de Apel Piteşti de astăzi. Preşedintele s-a conformat deciziei instanţei încă din noiembrie 2015, când a fost pronunţată decizia irevocabilă de către Curtea de Apel Braşov", a declarat, miercuri, pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi, după ce Curtea de Apel Piteşti a repins contestaţia în anulare făcută de către Klaus şi Carmen Iohannis, în privinţa imobilului din centrul municipiului Sibiu.