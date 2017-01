Politica

NEWS ALERT Guvernul a adoptat în prag de noapte proiectul de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate. Următoarea întrebare..

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2017, 22:47

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, un proiect de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate, a anunţat ministrul Justiţiei, Florin Iordache.

"Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri pilot la CEDO şi în acest sens am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizează Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor", a declarat Florin Iordache la Palatul Victoria.

"Am adoptat proiectul de lege pivind graţierile. Prioritar pentru noi e recuperarea prejudicului. Nu intră aici violatorii sau criminalii. Recurdul în compensare. cei care beneficiază de condiţii deosebite, câştigă o zi la 10 zile. Astăzi odată cu adoptarea bugetului de stat am venit cu măsurile astea pentru a evita o hotărâre pilot la CEDO. Am alocat fonduri pentru suplimentarea bugetului de hrană.

Vom construi două noi penitenciare. Modernizăm trei penitenciare. Giurgiu, Deva şi Codlea. ", a spus ministrul Justiţiei, Florin Iordache.

Şi asta nu e tot. "Cele două proiecte de lege vor merge la Parlament. Cel de-al treilea act normativ e OUG pentru modificarea Codului Penal și a Codului de procedură Penală.

Abuzul în serviciu e în concordanţă cu deciziile curţii. Plus acel cuantum stabilit. Cuantumul de 200.000 de mii de lei. Nu este sancţionat penal ce este sub 200.000 de lei. Asta ne-a recomandat Curtea. Această limită este una rezonabilă.

Nu dezincriminăm abuzul în serviciu.

Ordonanţa şi legile nu sunt pentru oameni politici sau persoane. E conform deciziilor Curţii.

Şi la instituţia denunţătorului. Faptele rămân. Citiţi textul şi discutăm.

Legile în această ţară le face Guvernul sau parlamentul. Parlamentul să dezbată şi să modifice dacă ceva nu e în regulă.

La această oră a fost şedinţa de Guvern. În ordinea de zi sunt mai multe proiecte. Ordinea de zi a fost suplimentată. Guvernul poate suplimenta ordinea de zi. Oportunitatea o stabileşte Guvernul.

Eu nu ştiu date din dosarul lui Liviu Dragnea. Altă întrebare.

Nu ştiu când va fi în Monitorul Oficial publicată. Nu e treaba mea. Oportunitatea o stabileşte ministerul.", a mai spus Iordache.

(extrase din conferinta de presa a d-lui ministru Florin Iordache).

PS. La aceasta oră sunt peste 500 de manifestanţi în fata guvernului care scandează împotriva ordonanţei.