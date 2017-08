Politica

Guvernul are agenda încărcată. Proiectele care intră în linie dreaptă la viitoarele şedinţe ale executivului

de mediafax, 15 august 2017, 13:08

Printre proiectele care se află, printre altele, pe masa Guvernului, sunt rectificarea bugetară, noile legi ale Justiţiei, Codul Administrativ, precum şi modificarea Codului Fiscal, potrivit căreia se propune majorarea accizelor la carburanţi.

Publicitate

"În septembrie, deocamdată stăm bine", a declarat Mihai Tudose, întrebat când se va face rectificarea bugetară.

În iulie, premierul spunea că, în majoritate, rectificarea va fi una pozitivă.

"Sper că majoritatea ei va fi una pozitivă din câte am vorbit cu Ministrul de Finanţe, sunt proiecte care au fost întârziate foarte mult, de exemplu am găsit la Ministerul Tehnologiei informaţiei o execuţie de 2%, practic nu a început nici un proiect, nu s-au plătit decât lefurile acolo. Am vorbit cu actualul ministru, cu colegii, anumite lucruri chiar nu se mai pot face anul acesta. Şi atunci la rectificare, la unele ministere care nu mai au efectiv cum să-şi cheltuie banii, cele cinci luni de inactivitate, vor fi duşi acolo unde se face treabă. Rectificarea va avea loc în august. Bani de pensii sunt, există bani pentru sistemul de sănătate, învăţământ, şi pentru investiţii", declara Mihai Tudose.

Liderii sindicatelor din Cercetare şi din sistemul penitenciar i-au cerut premierului să nu ia bani de la aceste domenii.

"La rectificarea bugetară vom pierde bani şi vom pierde bani mulţi, pentru că ştim care este problema din punct de vedere bugetar a ţării. Ministerul Finanţelor Publice încearcă să recupereze bani de peste tot. În ce ne priveşte, avem 57 de milioane (de lei - n.r.) care trebuie tăiaţi din buget. Am cerut premierului să-i lase acolo unde sunt, să încercăm să facem încadrări, să îmbunătăţim condiţiile de muncă", a declarat liderul SNLP, Ştefan Teoroc, după întrevederea pe care a avut-o cu premierul Mihai Tudose.

O altă prioritate a guvernului o reprezintă adoptarea Codului Administrativ.

"Codul Administrativ a fost adoptat într-o primă lectură în Guvernul României şi, de asemenea, este cuprins în lista priorităţilor legislative pentru sesiunea din toamnă. Acest Cod Administrativ a fost gândit ca o prelungire a actului guvernamental în teritoriu. Atâta timp cât prefecţii sunt numiţi de către premier, în şedinţă de guvern, la propunerea ministrului Afacerilor Interne şi atâta timp cât ei sunt reprezentanţii Guvernului în teritoriu, un guvern politic, mie personal să pare logic să ne mai fardăm şi să nu ne mai dăm apolitici, când majoritatea prefecţilor provin din structurile partidelor politice", a declarat în urmă cu două săptămâni ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie.

El a explicat şi că noul Cod se va referi şi la o parte dintre directorii instituţiilor descentralizate din judeţe, care vor fi de asemenea numiţi pe criterii politice pentru a pune în practică politica guvernamentală la nivelul judeţului.

"Prin acest Cod Administrativ se va delimita palierul până la care se va coborî actul guvernamental şi este normal ca un director de direcţie a judeţului, care este de asemenea reprezentantul ministerului, să facă politica guvernamentală, să pună în aplicare programul de guvernare fără abatere. Aici suntem foarte fermi. Sunt câteva posturi la nivel de judeţ care vor fi cuprinse în acest program administrativ", a mai spus ministrul Viorel Ilie.

De asemenea, Executivul urmează să aprobe un proiect de lege pentru modificarea Legilor justiţiei. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a precizat că acest proiect "va fi prezentat public, pe data de 23 august 2017, la sediul Ministerului Justiţiei, începând cu orele 11.00!".

"Sunt propuse modificări de fond şi nu de formă!", a adăugat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a mers în iulie la Bruxelles pentru a discuta cu vicepreşedintele Comieisi Europene, Frans Timmermans, despre legile privind Justiţia. El a afirmat că pachetul va fi adoptat de Guvern pe 1 septembrie, urmând a fi transmis Parlamentului.

În următoarea perioadă Cabinetul Tudose intenţionează să adopte un proiect de ordonanţă de modificare a Codului Fiscal, se propune revenirea din 2016 la nivelul accizelor la carburanţi. Documentul susţine că nivelurile actuale ale accizelor practicate în România sunt foarte aproape de limita minimă prevăzută de legislaţia Uniunii Europene.

"În 2016 acciza a fost scoasă şi nu a scăzut preţul. Companiile au demonstrat că nu prea au avut nici profit. Ia să vedem, dacă o punem la loc (acciza - n.r.) cresc? Eu cred că nu vor creşte. Totuşi perioada aia de romantism când făceau ce voiau pe aici s-a cam închis", a declarat Mihai Tudose la România TV, referindu-se la companiile petroliere.

El a mai spus că există "posibilitatea de a umbla la redevenţe".

"Bineînţeles. Nu înseamnă şantaj, înseamnă că în sfârşit nu mai avem alt tip de dialog cu ei, ci dialog oficial. (...) Dorim un stat puternic şi prietenos cu cei corecţi. Şi doar un stat puternic cu ceilalţi", a adăugat Tudose.

Printre proiectele aflate pe agenda Executivului se mai regăsesc şi Legea pensiilor, dar şi Fondul Suveran de Investiţii.