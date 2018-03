Politica

Hunor: Din 2007, România arată ca un vapor fără un căpitan pe o mare agitată

de mediafax, 03 martie 2018, 15:02

În Codul Administrativ sunt atât de multe probleme încât ar trebui respins în această variantă sau modificat substanţial, deoarece este neconstituţional şi oferă ”puteri exagerate prefecţilor şi subprefecţilor” a declarat, sâmbătă, la Târgu-Mureş, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a spus, presei, cu ocazia şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali, vorbind despre Codul Administrativ, că are impresia că politicienii nici nu l-au citit când l-au aprobat în şedinţa de Guvern, deoarece prevede o hipercentralizare, iar programul de guvernare prevede o descentralizare.

"O reformă administrativă şi o descentralizare accentuată e ceea ce ne interesează. În Codul Administrativ, am văzut, a intrat în dezbaterea Senatului, sunt atât de multe probleme că nici n-ar trebui să discutăm, ar trebui să respingem în această variantă sau să modificăm substanţial fiindcă acest Cod Administrativ, peste Constituţie, dă puteri exagerate prefecţilor şi subprefecţilor, din punctul meu de vedere este neconstituţional şi centralizează deciziile în loc să descentralizeze. Am impresia că politicienii când au aprobat în şedinţa de Guvern nici n-au citit. Că altfel nu-mi explic cum e în programul de guvernare prevăzută descentralizarea, iar în Codul Administrativ o hipercentralizare sau o intenţie de hipercentralizare. Trebuie să vorbim de sistemul social că altfel eradicarea sărăciei nu poate fi oprită", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că de aproape 20 de ani ştim sunt cunoscute problemele, iar din diferite "raţiuni politice" sistemul social nu este reformat.

"Cred că am putea avea în 2018 un dialog despre viitor, fiindcă festivităţile trec, anul trece şi dacă nu rămânem cu nimic, doar cu câteva monumente inaugurate, cred că România face cea mai mare greşeală posibilă în acest moment", a spus Kelemen.

El a adăugat că în Parlament există colaborare cu PSD şi ALDE, partide care sunt dispuse să dialogheze, însă nu se înţeleg în toate proiectele.

De asemenea, el a precizat că în 100 de ani România nu a reuşit să "învingă Munţii Carpaţi".

"Nu putem accepta că România este alcătuită din polii de dezvoltare şi restul teritoriului trebuie să fie uitat, trebuie să fie pustiu, trebuie să fie lipsit de investiţii. N-am putut să străpungem Carpaţii cu nicio autostradă, dar acum văd că avem probleme şi în zona de câmpie, nici acolo nu reuşim să construim autostrăzi. Fără o infrastructură rutieră bine pusă la punct nu vom reuşi să atragem investitori şi să avem o dezvoltare economică durabilă. Fără o infrastructură feroviară nu se poate discuta şi nu se poate vorbi de o ţară cu toate capacităţile şi cu toate resursele puse în joc pentru a atrage investitori. Dacă nu reuşim să ne gândim la o reformă administrativă foarte serioasă atunci iarăşi vom avea o problemă pe termen lung. Reforma administrativă trebuie să însemne şi o apropiere între diferitele regiuni, fiindcă discrepanţa a crescut, nu a scăzut în ultima perioadă şi creşte în continuare", a declarat Hunor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sâmbătă, la Târgu Mureş, că din 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, România nu a mai avut un proiect de ţară şi arată "ca un vapor fără căpitan pe o mare agitată", transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, presei, că la şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali a vorbit despre lipsa unui proiect de ţară în România, care este cea mai mare problemă a ţării.

"În această dimineaţă am vorbit şi am analizat în primul rând situaţia României în 2018, neavând o miză politică actuală, această şedinţă a noastră are posibilitatea de a face o analiză mai relaxată şi am spus că problema cea mai mare a ţării este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de ţară. Ultimul proiect de ţară, dacă se poate numi aşa, a fost intrarea noastră în Uniunea Europeană. Din 2007, România arată ca un vapor fără un căpitan pe o mare agitată, nu ştie unde vrea să ajungă şi nu ştie exact care este direcţia", a spus Kelemen Hunor.



De asemenea, el a adăugat că în anul Centenarului ar trebui să se găsească un proiect de ţară, iar partidele politice să dialogheze permanent.

"Eu cred că în 2018, în anul Centenarului, ar trebui să găsim loc pentru dialog, ar trebui să vorbim despre viitor, despre viitorul nostru comun, despre viitorul României, fiindcă tot ce înseamnă trecutul cunoaştem, nu putem împărţi. S-ar putea să nu ajungem la un consens, nici nu acesta este scopul nostru, dar să vorbim despre viitor, să încercăm să găsim un proiect de ţară, să încercăm să ajungem la un consens ar fi extrem de necesar şi noi aici facem o propunere şi chemăm toate partidele politice la un dialog permanent în tot timpul anului", a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat că România face cea mai mare greşeală dacă anul 2018 va trece doar cu câteva monumente inaugurate.

Kelemen: PNL a devenit un partid ultranaţionalist şi antimaghiar

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, la Târgu-Mureş, că PNL a devenit un partid ultranaţionalist şi antimaghiar, iar având abordări precum "lasă că trece supărarea UDMR" liberalii fac o greşeală şi mai mare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen a spus, presei, la finalul raportului său politic prezentat cu ocazia şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali, că în Parlament există o colaborare cu PSD şi ALDE pentru că aceste partide au fost dispuse la dialog.

"În Parlament există o colaborare cu PSD-ALDE pentru că ei au fost dispuşi şi sunt dispuşi la o colaborare şi la un dialog. Nu ne înţelegem în toate proiectele. Nici noi nu susţinem toate proiectele lor, nici ei nu susţin toate proiectele noastre, dar există un dialog şi există o dorinţă de a căuta soluţii împreună. Eu aş fi vrut să avem un dialog şi cu opoziţia, dar în afară de USR, cu care în anumite chestiuni am reuşit să dialogăm şi acolo văd o deschidere, cu celelalte partide din opoziţie nu există această posibilitate. PNL a devenit un partid ultranaţionalist, antimaghiar, parcă altceva nici nu-i interesează. Atacă la Curtea Constituţională înfiinţarea unei şcoli, deci nu e împotriva UDMR, e împotriva comunităţii maghiare. Şcoala nu e a UDMR, dar din acest punct de vedere e decizia lor. Oricum, abordările că <lasă că trece supărarea UDMR> eu cred că fac o greşeală şi mai mare. PMP e PMP, despre Băsescu nu mai pot să spun nimic nou, ştiţi şi dvs", a afirmat Kelemen.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă opţiunile sunt "ori cu PSD-ALDE, ori cu nimeni", pentru că de pe "partea cealaltă nu ai cu cine".