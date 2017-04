Politica

Ilie Năstase către un secretar de stat clujean: "Ce faci, grasule?"

de Mihai Moga, 27 aprilie 2017, 14:46

Un fost parlamentar de Cluj, ajuns acum secretar de stat, a povestit cum a fost jignit pe Ilie Năstase, dar nu s-a supărat, ci, din contră, s-a simţit onorat că a fost remarcat.

Mircea Irimie, alături de Ilie Năstase în băncile Parlamentului / foto Facebook

Ilie Năstase, aflat în mijlocul unui scandal în care este acuzat de declaraţii rasiste, are un susţinător surpriză. Este vorba de fostul parlamentar de Cluj Mircea Irimie.

Acum secretar de stat în Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, Irimie (ALDE) a postat pe una dintre reţelele de socializare un mesaj intitulat "Respect pentru Ilie Năstase". Politicianul clujean îi ia apărarea lui "Nasty", despre care spune că este "un bun român şi un mare patriot".

Mircea Irimie povesteşte cum fostul mare tenismen l-a salutat cu expresia "Ce fac, grasule?", iar el nu s-a supărat, ba chiar s-a simţit onorat că Ilie Năstase i-a vorbit: "M-am bucurat mult că m-a remarcat și a venit să mă salute", a povestit Irimie.

Iată mai jos postarea secretarului de stat de pe Facebook (pentru conformitate, am păstrat stilul gramatical original al politicianului):

"Unii îl susțin iar alții îl contestă . Unii îl respecta iar alții îl ponegresc . Nimeni nu este perfect și cu toții suntem supuși greșelilor.

Dar eu cred ca Ilie Năstase este o emblema a sportului romanesc , un artist al tenisului și un mare campion . Este un bun roman și un mare patriot . Vorbește foarte direct și spune lucrurilor pe nume în modul cel mai sincer . Chiar dacă a fost Senator în Parlamentul României niciodată nu a avut un discurs politic dulce , uns cu miere și modelat ca sa dea bine .

Ilie Năstase este și va fi întotdeauna Ilie Năstase.

Dragi prieteni am avut plăcerea de a mă cunoaște și de a colabora în Parlamentul cu Ilie Năstase și s-a comportat întotdeauna ca un om respectuos și modest . Mai mult decât atât ,în vinerea mare dinaintea Paștilor, așteptând in aeroport la Otopeni sa mă îmbarc în avionul de 21 și cinsprezece spre Cluj , povestind cu doua cunoștințe din Turda la un moment dat cineva m-a bătut puternic pe umăr. Când m-am întors era Ilie Năstase care râzând m-am întrebat simplu : CE FACI GRASULE ?

Trebuia sa ma supăr ? Nu. În nici un caz . M-am bucurat mult ca m-a remarcat și a venit sa mă salute . Sunt convins ca nu mai știa cum mă cheamă dar a avut politețea sa vină și sa mă salute și să ramană să povestim 10 minute . Bine înțeles in stilul lui . Nu doar ca nu m-am supărat dar pentru mine a fost o mare bucurie și o onoare în același timp .

De aceea am sa îl respect întotdeauna pe Ilie Năstase și sunt mândru că am avut privilegiul de al cunoaște.", a scris Mircea Irimie pe Facebook.

Reamintim, Ilie Năstase este anchetat de Federaţia Internaţională de Tenis după o serie de incidente dinainte şi din timpul întâlnirii România - Marea Britanie din cadrul Fed Cup.

Jurnaliştii de la "Daily Mail" l-au acuzat pe Năstase că, la conferinţa dinaintea partidei, ar fi făcut un comentariu rasist despre copilul nenăscut al Serenei Williams: "Să vedem ce culoare va avea copilul... Ciocolată cu lapte?", ar fi spus fostul tenismen. Mai mult, el ar fi întrebat-o pe Anne Keothavong, antrenorul advers, în timp ce făceau o poză împreună, "La ce cameră stai?".

Ulterior, Ilie Năstase, care este şi căpitanul nejucător al echipei României, a fost evacuat din arena în care se disputa partida dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta, din cauza unor injurii aduse arbitrului de scaun. Jurnaliştii de la "The Telegraph" susţin, însă, că Ilie Năstase a fost scos afară din arenă pentru că le-ar fi jignit pe tenismena Johanna Konta şi pe antrenorul Anne Keothavong: "Sunteţi două curve nenorocite", le-ar fi spus Năstase.

În urma incidentelor, Ilie Năstase a fost suspendat temporar de Federaţia Internaţională de Tenis. "Comisia ITF a decis suspendarea provizorie a lui Ilie Năstase, conform regulamentelor ITF, pentru încălcarea regulilor la întâlnirea de Fed Cup de la Constanţa. Potrivit suspendării provizorii, Năstase nu va putea să participe la Fed Cup în nicio calitate, cu efect imediat, şi nu va avea acces şi nu va primi acreditare la competiţiile ITF, inclusiv la Fed Cup. Ancheta continuă. Pe durata anchetei nu se vor mai face alte comentarii", se arată într-un comunicat al ITF.

Cine este Mircea Irimie, politicianul bucuros că Ilie Năstase i-a spus "Ce faci, grasule?"

Mircea Irimie se află deja la al patrulea partid. Şi-a început cariera politică în PSD, apoi a trecut la PDL, pe listele căruia a devenit deputat în 2012. Câteva luni mai târziu a "migrat" la PC, iar după fuziunea acestuia cu PLR s-a trezit membru al celui de-al patrulea partid din CV-ul său politic, ALDE.

A vrut să îşi continue anul trecut cariera parlamentară, dar a pierdut locul 1 pe listele ALDE în favoarea Steluţei Cătăniciu. A fost, totuşi, recompensat cu o funcţie în Executiv: la începutul lunii martie 2017, Mircea Irimie a fost numit secretar de stat în Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social.