Politica

Injurii în şedinţa Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului

de mediafax, 16 februarie 2017, 12:09

USR i-a făcut "hoţi" pe aleşii PSD şi ALDE, spunându-le că ar trebui să le "fie ruşine", preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu răspunzându-le că au "cultură politică zero" şi a crezut că odată intraţi în Parlament vor "învăţa ceva, dar nu a fost aşa", potrivit stenogramei şedinţei BPR.

Conflictul dintre opoziţie şi aleşii PSD-ALDE a fost declanşat de intervenţia senatorului PSD Şerban Nicolae care s-a plâns în şedinţa Birourilor Permanente reunite că a fost apostrofat, în Parlament, de "un grup de cetăţeni", printre care şi deputatul USR Cristian Ghinea, în contextul protestelor generate de OUG 13 de modificare a Codului Penal şi a Codului de procerură penală.

"Am fost apostrofat cu cuvintele: «hoţii» şi «să vă fie ruşine». Este o grosolănie pe care eu nu o accept nimănui, o acuzaţie că aş fi furat sau că aş fi hoţ, este o abjecţie în ceea ce mă priveşte, este descalificantă. Am înţeles că s-au făcut declaraţii şi în prezenţa presei. Ele nu sunt conforme nici cu jurământul depus de parlamentari, nici cu statutul de parlamentari. (...) Cine nu are şapte ani de acasă ar fi trebuit să reuşească să-i recupereze până la depunerea jurământului ca parlamentar", a spus senatorul PSD Şerban Nicolae, potrivit stenogramei şedinţei BPR din 1 februarie, publicat în această săptămână.

Invitat de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, să ia cuvântul şi mustrat că vorbeşte prea încet, deputatul USR Cristian Ghinea a susţinut că "acei cetăţeni erau parlamentari aleşi ai României"."(...) veneau să facă declaraţii la presă. Nu ştiu cine", a spus Cristian Ghinea.

"Nu fiţi laş!! Nu fiţi laş", i-a strigat Şerban Nicolae lui Ghinea, nelăsându-l să-şi termine intervenţia.

Deputatul USR a susţinut că Nicolae a reacţionat "foarte nervos" pe holul Parlamentului, aducând "injurii" şi "s-a purtat absolut bădărăneşte pe holurile Parlamentului".

În sprijinul lui Şerban Nicolae a venit preşedintele Senatului, cerându-i lui Ghinea să îşi "măsoare" cuvintele.

"Întâmplarea a făcut că eram alături de domnul senator Nicolae Şerban. Eu am crezut că este un grup de protestatari care este în vizită pe la Parlament şi nicidecum de parlamentari. Dacă dumneavoastră vreţi să le daţi avalul colegilor mai tineri după ce aţi ocupat demnitatea de ministru şi credeţi că aşa trebuie să se comporte în Parlament, vă spun clar că faceţi o mare greşeală şi vă descalificaţi. (...) Cred că ar fi bine să reflectaţi. Faceţi, sigur, cum consideraţi, în funcţie de cultura politică pe care o aveţi, de educaţia pe care o aveţi şi procedaţi pe cale de consecinţă", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele USR, Nicuşor Dan, a cerut cuvântul, însuşindu-şi „în întregime" reproşurile care au fost aduse majorităţii parlamentare de colegii de la USR.

"(...) Vreau doar să se consemneze că îmi însuşesc reproşurile pe care ei vi le aduc dumneavoastră, în întregime. Sunteţi nişte hoţi şi trebuie să vă fie ruşine", a spus Nicuşor Dan, intervenţia sa fiind însoţită de aplauzele colegilor, potrivit stenogramei BPR.

În replică, Tăriceanu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că a primit finanţări ilegale în campania electorală.

"Mie mi-ar fi jenă în locul dumneavoastră", a spus Tăriceanu.

"Eu am crezut că odată cu intrarea în Parlament poate învăţaţi ceva. Văd că nu aţi învăţat nimic. (...) Din punctul meu de vedere sunteţi o mare decepţie, pentru că am crezut că aveţi măcar buna educaţie şi bunul simţ. Văd că nici acestea nu le aveţi. Cultură politică zero, evident", le-a mai spus Tăriceanu, refuzând să le mai dea cuvântul, stabilind prin vot să preia conducerea şedinţei BPR.

Parlamentarii USR au protestat în Parlament, cerând retragerea OUG 13 şi o parte dintre aceştia şi-au petrecut nopţile în sala de plen a Camerei Deputaţilor, până când ordonanţa a fost abrogată prin emiterea OUG 14/2017.