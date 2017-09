Politica

Înţelegerea PSD-UDMR pentru limba maghiară a funcţionat parţial. Sedinţa comisiilor, amânată pentru săptămâna viitoare

de Mircea Tatar, 26 septembrie 2017, 17:01

ZIUA de CLUJ vă anunţa ieri, în exclusivitate, că există o întelegere secretă între PSD şi UDMR pentru a trece una din marile revendicări ale UDMR în relaţia cu actuala putere.

Este vorba de scăderea pragului de la 20%, la 10%, al numărului persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, necesar pentru obligativitatea folosirii limbii materne în instituţiile publice.

Potrivit înţelegerii, marţi, la şedinţa reunită a Comisiilor de Administraţie Locală, Juridică şi Drepturile Omului, pentru dezbaterea modificării Legii 215, a administraţiei publice locale, trebuia să nu existe cvorum, astfel încât legea de modificare să nu poată fi dezbătută şi aprobată în plen până la data de 16 octombrie 2017, termen la care legea va fi adoptată tacit în formă iniţiată de UDMR.

Strategia PSD-UDMR a funcţionat doar parţial, legea nu a fost dezbătută în comisii, dar şedinţa a fost reprogramată pentru săptămâna viitoare.

Deputatul Cornel Itu:Vom fi prezenţi din nou la comisie să apărăm actualul procent de 20%



Mai mulţi parlamentari ardeleni de la mai multe partide au cerut dezbaterea acestei legi şi introducerea ei pe ordinea de zi.

„S-a amânat pentru că Biroul Permanent a avut loc la ora 13 iar cererea de trecere pe ordinea de zi a celor 3 comisii a fost doar la ora 16:03. Mă rog, au fost obiecţiuni şi s-a amânat. Am fost acolo prezent, nu numai eu ci şi alţi colegi din Transilvania şi am cerut imperios să bage legea pe ordinea de zi săptămâna viitoare. Termenul limită este 16 octombrie. Ne-au răspuns că se va introduce pe ordinea de zi săptămâna viitoare. Vom fi atunci prezenţi acolo din nou transilvănenii", a declarat deputatul PSD de Cluj Cornel Itu.

Cornel Itu a respins şi ideea unei variante de compromis a UDMR, un prag de 15%, lansată în negocierile cu PSD.

„Eu nu ştiu aceste negocieri. Mergem transilvănenii care am fost acolo şi toţi colegii mei şi cred că avem o susţinere pentru a rămâne acel procent care a fost până acum (n.red.- 20%) şi ulterior, de la anul, să discutăm punctual, printr-o dezbatere, foarte clară şi foarte pertinentă, procentul, pe viitor", a fost de părere deputatul clujean Itu.

Deputatul Florin Roman: Probabil că PSD mai negociază cu UDMR



Un alt parlamentar din Ardeal, Florin Roman, deputat PNL de Alba şi membru în Comisia de administraţie a Camerei Deputaţilor, a criticat stratagema PSD, dar a spus în acelaşi timp că ar mai fi timp ca legea să fie dezbătută şi să nu se ajungă la aprobarea tacită în forma depusă de UDMR, cu pragul de 10%.

„Noi am cerut să se dezbată, a fost însă un vot de 12-8, adică PSD, ALDE, UDMR plus minorităţi - 12 voturi pentru amânare, şi am votat pentru dezbatere am votat noi, PNL-ul, USR-ul şi PMP-ul. Ar mai fi timp să se dezbată şi să se voteze, numai să vrea cei de la putere. Eu am înţeles că o vor pune la vot, totuşi, ori cu adoptare, ori cu respingere, probabil că mai negociază cu UDMR acum. Noi susţinem actuala variantă cu 20%, nu intrăm în niciun fel de negocieri. Nicăieri în Europa nu există mai jos de 20%", a afirmat, pentru ZIUA de CLUJ, deputatul PNL Florin Roman.

Citeşte şi "Strategia PSD-UDMR de modificare a pragului pentru folosirea limbii maghiare."