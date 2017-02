Politica

Investiţiile mari ale Clujului, fără bani de la centru. Autostrada Transilvania, aeroport şi centura metropolitană

de Mircea Tatar, 07 februarie 2017, 14:26

PNL Cluj a anunţat că amendamentele liberalilor clujeni la buget, legate de centura metropolitană, de autostrada Transilvania, de spitalul regional şi de aeroport, au fost respinse de majoritatea parlamentară. Liderul PSD Cluj spune că a susţinut amendamente ale opoziţiei.

Publicitate

„Dezvoltarea Clujului în pericol! Amendamentele PNL Cluj legate de centura metropolitana, continuarea lucrarilor la Autostrada Brasov-Tg.Mures-Cluj-Oradea tronsoanele Cluj Vest-Mihaiesti (24 km) , Suplacu de Barcau-Bors ( 64,5km) si Mihaiesti-Suplacul de Barcau (76 km) AU FOST RESPINSE DE MAJORITATEA PARLAMENTARA. Multumim PSD !", a scris deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan pe Facebook.

„Am propus alocarea sumei de 100.000 de mii de lei pentru proiectul de drum trans-regio Gilău-Apahida (n.red.- aşa numita centură metropolitană), de 38,3 km, în valoare totală de 126,3 milioane de euro. Am avut apoi un amendament pentru continuarea lucrărilor la autostrada Transilvania, mai exact am propus suma de 670.000 de mii de lei pentru continuarea lucrărilor la tronsonul Cluj Vest - Mihăieşti, de 24 de km, şi tot la acest obiectiv suplimentarea cu 3.300.000 de mii de lei secţiunea Suplacu de Barcău - Borş, în lungime de 64,5 km şi tronsonul Mihăieşti - Suplacu de Barcău, 76 de km, am propus de asemenea la bugetul Ministerului Sănătăţii alocarea a 675.000 de mii de lei pentru Spitalul Regional de Urgenţă în comuna Floreşti şi 225.000 de mii de lei pentru construirea Spitalului Monobloc de Copii Cluj. Am mai susţinut chiar astăzi în plen un amendament legat de aeroportul Cluj, fiind vorba de extinderea pistei de decolare-aterizare, de la 2.100 de metri la 3.500 de metri, alocarea sumei de 540.000 de mii de lei dar şi pentru devierea Someşului. Toate amendamentele au fost respinse", a declarat deputatul Sorin Moldovan pentru ZIUA de CLUJ.

„PNL Cluj îşi exprimă profunda dezamăgire faţă de gestul parlamentarilor PSD, în mod special a parlamentarilor PSD Cluj în frunte cu Horia Nasra, de a respinge finanţarea acestor proiecte de o importanţă majoră nu doar pentru cetăţenii judeţului Cluj ci pentru cetăţenii întregii Transilvanii. PSD a arătat încă o dată că pentru ei nu a contat încrederea şi votul acordat de cetăţeni şi demonstrează că ei susţin doar legile şi proiectele care îi favorizează, iar acest lucru s-a putut observa şi prin modificarea Codului Penal şi de Procedură Penală din zilele trecute. Suntem curioşi să ştim care este părerea cetăţenilor care au acordat în 11 decembrie votul lor celor de la PSD iar acum constată că acest partid îi sfidează sistematic", a transmis PNL Cluj printr-un comunicat de presă.

În replică, liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a declarat că el a susţinut amendamentele colegilor liberali pentru autostrada Transilvania şi pentru extinderea pistei aeroportului internaţional Cluj, dar şi aşa amendamentele au picat la vot.

Nasra a mai spus şi că s-a abţinut la alocarea de bani pentru centura metropolitană, deoarece nu există o comunicare foarte bună pe zona metropolitană între primarul Emil Boc şi primarii din zonă, pentru că primarii din zonă trebuie să găsească formule de accesibilitate la centura respectivă.

„Decongestionarea traficului din Cluj-Napoca trebuie să o corelezi cu ce se întâmplă în comunele limitrofe, cum e Baciu, Apahida, Feleacu, trebuie să ai un circuit integrat. Asta nu înseamnă că suntem împotriva proiectului, ci dimpotrivă", a mai precizat deputatul PSD de Cluj.

Reamintim că primarul Emil Boc a făcut un apel către noul guvern şi către parlamentarii de Cluj să susţină cu prioritate investiţia în centura metropolitană, care a fost deja inclusă în Masterplanul general de transport, trimis de Guvernul României la Uniunea Europeană şi eligibil pentru execuţie pe fonduri comunitare, în actualul exerciţiu bugetar.

Transregio Feleac are lungimea totală de 38,3 km şi un cost estimat iniţial la 126,3 milioane de euro. Drumul Gilău Vest - Cluj-Napoca Vest are 14,1 km şi se intersectează cu Autostrada Transilvania. Realizarea acestei şosele i-ar ajuta foarte mult pe locuitorii din Floreşti, care stau zilnic în ambuteiaje pe DN 1. Drumul ar urma să coste 40,5 milioane de euro şi are trei sectoare: centura Gilăului, 2,3 km, legătura cu Clujul, prin partea de nord a localităţii Floreşti, 9,9 km, şi travesarea DN1 până în zona Colina, unde ar urma să facă joncţiunea cu centura, 1,9 km. Cea de-a doua parte este centura Clujului, care pleacă din zona de sud-vest a oraşului şi trece prin spatele cartierelor Mănăştur, Zorilor, Bună Ziua, Gheorgheni, Someşeni, până spre Apahida. Acest tronson de drum are 24,2 km şi ar urma să coste 85,7 milioane de euro. Sectoarele sunt Cluj SV - Selgros, cel mai scump, 67 de milioane de euro, respectiv Selgros - Bulevardul Muncii. Un ultim sector, Bulevardul Muncii - Apahida, este un drum existent cu o bandă pe sens, care ar urma să fie extins la două benzi pe sens.