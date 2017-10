Politica

Iohannis: Dacă şi acest guvern ar pica, ar trebui să mă întreb dacă PSD are capacitatea să guverneze

de mediafax, 12 octombrie 2017, 12:35

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Craiova, că în cazul în care şi acest Executiv ar pica, şi-ar pune serios întrebarea dacă PSD poate să guverneze. Preşedintele a menţionat însă că nici un guvern de tehnocraţi nu ar fi o soluţie pe termen lung.

Publicitate

"Eu cred că premierul este de bună credinţă şi doreşte să aibă o echipă performantă. Pe de altă parte, şi românii şi eu după aproape un an de la câştigarea alegerile aşteptăm ca PSD să vină cu nişte rezultate tangibile pentru români şi dacă e nevoie de o remaniere pentru a obţine aşa ceva, atunci remaniere să fie", a spus Klaus Iohannis, întrebat dacă e nevoie de o remaniere.

El a fost întrebat dacă Mihai Tudose va demisiona, va mai nominaliza un premier de la PSD.

"Trebuie să fim foarte serioşi aici. Dacă şi acest guvern ar cădea, atunci cu siguranţă ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situaţie", a răspuns şeful statului.

Iohannis a respins varianta nominalizării unui nou Executiv format din tehnocraţi. "Un guvern de tehnocraţi nu este o soluţie pe termen mai lung. Asta am spus-o şi atunci când am instalat un guvern tehnocrat, care la acel moment a fost o soluţie rezonabilă. Acum suntem la puţin timp după alegeri, avem un partid care a câştigat alegerile, acum nu are decât să performeze. Orice altceva sunt discuţii puerile care nu îşi au rostul. Cine a câştigat să--şi facă treaba, să guverneze, să performeze", a mai spus Iohannis.

El a precizat că nu a discutat în ultima vreme cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.