Politica

Iohannis: Îmi doresc ca în România să apară multe inițiative de turism cultural, turism rural

de Ziua de Cluj, 13 august 2017, 16:27

Președintele Klaus Iohannis a afirmat duminică, într-un discurs la manifestările festivalului Săptămâna Haferland, că România "are nenumărate zone extraordinar de frumoase, dar care încă nu au fost revigorate, încă nu au fost descoperite sau redescoperite".

Publicitate

"Acum puține zile am participat la Sibiu, și știu că ne-am întâlnit cu mulți dintre dumneavoastră la Întâlnirea sașilor. Am spus atunci că, din păcate, în multe comunități sau multe localități care au avut comunități săsești puternice, frecvența acestor comunități de multe ori se reduce la prezentarea mai mult sau mai puțin cu succes a patrimoniului. Ceea ce evident lipsește acolo este esența, viața, vigoarea, tradiția trăită. Iată că aceste lucruri aici reapar și îi felicit pe toți cei care s-au străduit ca aceste lucruri să se întâmple. Această inițiativă, inițiativă privată, este absolut lăudabilă și nu numai că doresc succes acestei inițiative și doresc întregii regiuni, care are oameni foarte frumoși, zone foarte frumoase, tradiții frumoase să fie revigorate și să atragă turiști care poate și înainte ar fi venit, dar îmi doresc foarte mult ca această inițiativă să fie văzută și de alții, să fie văzută, și dacă se poate, încercată și în altă parte", a argumentat Iohannis, citat de agerpres.ro.

La finalul discursului, președintele i-a felicitat pe organizatori și a spus că le dorește succes cu această manifestare "care în esență promovează ceva foarte gustos și anume mâncarea tradițională săsească".

"Dar îmi doresc ca în România să apară multe alte astfel de inițiative de tip turism cultural, turism rural și atunci vor avea mult mai mulți ocazia să vadă ce frumos este în România".

"Astăzi, la „Săptămâna Haferland", sunt bucuros să regăsesc la Criț (Brașov) o comunitate care vibrează prin tradiții, obiceiuri, cultură și patrimoniu. Împreună vom serba Centenarul României și cred că, până la urmă, toți se vor convinge că aceasta este calea pentru o Românie modernă și puternică, o Românie a tuturor", a scris preşedintele Iohannis pe pagina sa de Facebook.

Duminică este Ziua satului Criț care se sărbătorește în fiecare an în cadrul Săptâmânii Haferland, celelalte localități participante la festival în perioada 9-14 august fiind Archita, Roadeș, Homorod, Viscri, Bunești, Saschiz, Meșendorf, Rupea și Cloașterf. Organizatorii au anunțat că se așteaptă ca această manifestare să aducă peste 5.000 de turiști.