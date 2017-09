Politica

Iohannis: Preşedintele Trump apreciază foarte mult comunitatea de români din Statele Unite

de mediafax, 22 septembrie 2017, 08:38

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, la o întâlnire cu românii din Philadelphia, că preşedintele american Donald Trump i-a spus că apreciază foarte mult comunitatea românească din Statele Unite, Iohannis spunând că s-a obişnuit ca în vizitele în SUA să fie des salutat în limba română.

În alocuţiunea susţinută la Philadelphia, Klaus Iohannis a evocat întâlnirea din acest an cu preşedintele Donald Trump, şeful statului menţionând că a stabilit de la început "o relaţie funcţională" cu noua administraţie americană.

"După ce am efectuat o vizită în prima parte a acestui an la Washington - pe care poate aţi urmărit-o, mie mi-a plăcut - după acea vizită relaţia a devenit deosebit de puternică şi am reuşit să dăm o nouă dimensiune Parteneriatului Strategic între România şi Statele Unite ale Americii. M-am bucurat foarte mult cu acea ocazie, când am discutat un pic mai mult cu preşedintele Trump, să aflu că domnia sa apreciază foarte mult comunitatea de români din Statele Unite ale Americii şi am găsit practic peste tot români foarte respectaţi, începând de la Casa Albă, la sediul ONU, în foarte multe locuri. Între timp, nici nu mi se mai pare un lucru special să merg undeva prin Statele Unite ale Americii şi lumea să mă salute în limba română", a spus Iohannis.

El a menţionat importanţa deosebită pe care o acordă diasporei şi a cerut comunităţii româneşti din Philadelphia să contribuie în continuare la întărirea relaţiei bilaterale România-SUA. "Sunteţi importanţi pentru noi, sunteţi vitali pentru păstrarea legăturii cu patria şi mă bazez foarte mult pe dumneavoastră, şi pe ceilalţi români din Statele Unite ale Americii, atunci când vine vorba despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Este extrem de important că sunteţi, şi dumneavoastră şi celelalte comunităţi, comunităţi foarte bine integrate. Contribuiţi efectiv, ca şi americanii, la bunăstarea acestei ţări şi vă rog să contribuiţi în continuare la bunăstarea relaţiei dintre ţările noastre", a declarat preşedintele Iohannis.

Preşedintele a amintit că la Philadelphia se află textul original al celor 14 principii enunţate de către preşedintele american Woodrow Wilson, principii care au statuat dreptul la autodeterminare al popoarelor după Primul Război Mondial. "Aceste prevederi, în esenţă, au fost o primă formulare foarte explicită a dreptului la autodeterminare a popoarelor. Şi, cum probabil ştiţi, eu provin din Transilvania, din Sibiu. Pentru românii din Transilvania, practic, a fost acea şansă să se alăture României, iar pentru România cred că a fost o mare şansă că i s-a alăturat Transilvania", mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a făcut, în aceste zile, o vizită în Statele Unite prilejuită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.