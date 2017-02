Politica

Iohannis, răspuns pentru protestatarii de la Cotroceni: Nu voi demisiona!

de mediafax, 14 februarie 2017, 17:00

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu va demisiona, însă "recunoaşte" dreptul de a protesta al oamenilor care îi cer plecarea din funcţie.

"Oamenii au tot dreptul să protesteze şi, pentru a arăta că eu recunosc acest drept, am ieşit şi am încercat un dialog cu protestatarii. A fost un pic dificil din cauza zgomotului, dar am înţeles mesajul lor. Nu voi demisiona, dar ei, sigur, au dreptul să-şi spună nemulţumirea", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a vorbit şi despre protestele din Piaţa Victoriei.

"Oamenii sunt în continuare nemulţumiţi. Şi-au pierdut încrederea în guvern, şi-au pierdut încrederea în PSD şi acest lucru îl spun foarte clar în Piaţă. Iar cine are urechi, să audă", a declarat preşedintele.

În acest context, preşedintele a fost întrebat dacă consideră că este nevoie şi de alte demisii din guvern.

"Oamenii care protestează spun ce îşi doresc ei. Politicienii ar face bine să asculte şi tragă nişte concluzii", a spus Ioannis, care totodată a explicat că nu este cazul să organizeze consultări la Palatul Cotroceni pe tema problemelor legate de justiţie.

"Deocamdată, cum se spune mai popular, mingea este la coaliţia de guvernare. (...) Rezolvarea trebuie să fie căutată şi găsită de cei care au creat problema. Problema a fost creată prin felul în care Guvernul a încercat să legifereze în domeniul Justiţiei, un demers care, evident, a fost susţinut de PSD, şi atunci tot PSD trebuie să vină cu soluţiile", a mai spus preşedintele.