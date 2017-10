Politica

Iohannis: România trebuie să fie o ţară în care succesul se bazează pe corectitudine, nu pe favoruri

de mediafax, 19 octombrie 2017, 11:33

Preşedintele Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia evenimentului de deschidere a misiunii comerciale Trade Winds, el subliniind că România trebuie să devină o ţară în care succesul se bazează pe corectitudine şi performanţă, „nu pe favoruri şi legături politice”.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj investitorilor străini prezenţi la deschiderea misiunii TradeWinds, organizată de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Mesajul a fost prezentat de către Cosmin Marinescu, Consilier Prezidenţial - Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Şeful statului a spus, în cadrul mesajului, că acesta este cel mai bun context pentru a încuraja un nou model pentru economia din România, „unul bazat pe competitivitate, liberă întreprindere şi inovare".

„Schimbarea României prin valorile pieţei libere şi competitivitatea poate fi cel mai bun proiect de ţară după perioada de tranziţie şi aderarea la UE. Avem forţa şi este timpul ca România să facă pasul dincolo de standardele minime ale unei economii de piaţă funcţionale. Este timpul să devenim o economie de piaţă consolidată. România trebuie să devină o ţară în care succesul se bazează pe corectitudine şi performanţă, nu pe favoruri şi legături politice", a spus Iohannis.

Sursa citată a precizat că România trebuie să asigure „stabilitatea şi predictibilitatea politicii economice", să sporească transparenţa şi calitatea administraţiei publice şi să investească puternic într-o infrastructură de transport modernă şi extinsă.

„Trebuie să profităm din plin de poziţia noastră geografică excelentă. (...) Trebuie să consolidăm economia printr-un sector privat competitiv, auto-susţinut şi principalul motor al prosperităţii ţării noastre. Aceasta va favoriza o clasă mijlocie solidă, ca vector de stabilitate şi progres. România are multe oportunităţi reale şi avantaje competitive, pe care investitorii străini le apreciază şi doresc să beneficieze cât mai bine posibil", a spus sursa menţionată.

Şeful statului a adăugat, în acelaşi context, că anul trecut economia României a avut cea mai mare creştere din Uniunea Europeană, iar investiţiile străine au doborât un record, după criza economică, de peste patru miliarde de euro.

„România este a treia ţară cu cea mai mare energie independentă din Uniunea Europeană. Sectorul energetic are un mare potenţial, care a atras deja una dintre cele mai mari companii americane şi investiţii importante. Trebuie să explorăm acest potenţial în cel mai eficient mod, astfel încât să consolidăm contribuţia României la securitatea energetică din Europa Centrală şi de Sud-Est. Alte sectoare cu mare potenţial sunt agricultura şi industria alimentară. România are a şasea zonă agricolă cea mai mare dintre ţările UE şi se află printre primii zece exportatori de grâu şi porumb din lume", a explicat Iohannis.

Preşedintele României a adăugat că ţara noastră nu are doar avantaje competitive naturale, ci şi capital uman calitativ.

„Nu există un loc mai bun pentru a vedea calitatea capitalului nostru uman decât în ​​sectorul IT. Peste 120.000 de tineri şi specialişti creativi oferă soluţii la problemele moderne de zi, cum ar fi cerinţele privind inovaţia şi securitatea datelor. Exporturile acestor soluţii IT vor continua să conducă creşterea sectorului nostru IT, ceea ce, mă mândresc să spun, va depăşi patru miliarde de euro în 2017. În acest context, beneficiile unui sector IT IT mai bun şi mai amplu pot fi împărţite în multe alte sectoare, cum ar fi industria de automobile, în care România începe să construiască o bună reputaţie în Europa şi nu numai", conform sursei precizate.

Aproximativ 100 de companii americane au venit la Bucureşti, pentru a participa la Trade Winds, eveniment de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerţului al SUA, aflat la a zecea ediţie.

Evenimentul are loc în perioada 18-20 octombrie. La deschiderea misiunii comerciale a participat şi premierul Mihai Tudose, care a declarat că România are de oferit, de la potenţial în zona de agricultură, până la potenţial extraordinar în industria high-tech, în IT, evidenţiind şi creşterea de 8% a producţiei industriale.

„România este una dintre cele mai mândre naţiuni din UE astăzi, când ne mândrim cu cea mai mare rata de creştere. Ne mândrim, pe lângă apartenenţa europeană cu parteneriatul cu UE, parteneriatul cu NATO şi cu aniversarea a 20 de ani de parteneriat strategic cu SUA. Avem în România foarte multe de oferit, de la potenţial în zona de agricultură, până la potenţial extraordinar în industria hightech, în IT, trecând prin producţia industrială, unde din nou ne mândrim cu o creştere de 8% a producţiei industriale faţă de anul trecut", a spus premierul Mihai Tudose, în deschiderea forumuolui economic Trade Winds.

Între firmele americane care vor participa la ediţia a zecea a Trade Winds sunt atât companii consacrate precum IBM, producătorul rachetelor Patriot - Raytheon, Kestral, Harris Corporation (space intelligence), SAS Institute (software), Perry Baromedical Corporation (producator de echipamente medicale), cât şi IMM-uri din SUA, susţine Executivul.