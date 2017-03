Politica

Klaus Iohannis: ”Dacă s-ar graţia corupţii, cred că s-ar da un semnal total greşit în societate”

de Ziua de Cluj, 07 martie 2017, 13:05

Klaus Iohannis a declarat marţi că nu a anulat intenţia de a organiza un referendum, dar că a lăsat-o "mai încet cu refrendumul pentru că societatea s-a exprimat clar prin proteste".

"Cu referendumul am lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte clar prin protestele care au avut loc şi prin cele care au loc în continuare. E evident că societatea îşi doreşte eliminarea corupţiei, îşi doreşte persoane integre pe funcţiile publice, dar nu am anulat intenţia, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniştească", a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis, scrie Mediafax.

Preşedintele a făcut referire şi la amendamentele depuse ieri de senatorul PSD Şerban Nicolae la proiectul Legii Graţierii, prin care să fie graţiate şi faptele de corupţie.

"Dacă s-ar graţia corupţii, cred că s-ar da un semnal total greşit în societate şi contez pe realismul şi pe buna credinţă a parlamentarilor", a mai spus Iohannis.O astfel de decizie ar duce, este de părere preşedintele, la reacţii foarte puternice din partea societăţii.

"Este foarte important de văzut că societatea a devenit extrem de activă şi dacă s-ar progresa cu astfel de iniţiative, cu siguranţă am avea reacţii foarte puternice din partea societăţii, dar sper să nu se întâmple", a declarat preşedintele.