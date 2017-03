Politica

Klaus Iohannis, despre Brexit: Nu ne dorim să lăsăm cetăţenii noştri cu un statut incert

de mediafax, 26 martie 2017, 12:25

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, că statul român se preocupă "foarte, foarte serios” ca cetăţenii români din Marea Britanie să nu aibă un statut incert odată cu Brexit-ul.

Publicitate

„Nu dorim să lăsăm cetăţenii noştri undeva suspendaţi, cu un statut incert. Mi-am luat acest angajament. Avem un guvern nou şi acest guvern nou a înţeles şi a luat tot acest angajament. În acest sens, am discutat cu toţi partenerii cu care am avut ocazia, şi cu doamna Prim-ministru May, ştiţi că am avut recent şi o discuţie telefonică, am reiterat această temă, dar şi de partea europeană cu negociatorul Uniunii am discutat in extenso aceste chestiuni. Pot să-i asiguri pe românii care trăiesc în Marea Britanie că nu este doar o formulă de politeţe, este o preocupare foarte, foarte serioasă pentru noi cum vor fi ei poziţionaţi acolo", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, întrebat în ce mod cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie, în contextul Brexit, de statul român.

Klaus Iohannis a afirmat că cei implicaţi vor avea grijă să negocieze în aşa fel încât chestiunea cetăţenilor Uniunii Europene în Marea Britanie să fie rezolvată bine

„Eu am spus de la început că, în situaţia Brexit-ului, tema cea mai importantă pentru noi sunt români care trăiesc acolo. Nu suntem singuri. Polonia are 800.000 de cetăţeni acolo şi alţii, şi alţii. Trebuie să ştiţi că şi Marea Britanie are o preocupare foarte puternică faţă de cetăţenii ei care trăiesc în alte state. Sunt destul de mulţi care trăiesc în România, de exemplu. Practic, în toate statele europene sunt cetăţeni britanici. Şi atunci, această temă cu siguranţă va fi în atenţia tuturor şi noi o să avem grijă să negociem împreună cu celelalte state membre în aşa fel încât chestiunea cetăţenilor Uniunii Europene în Marea Britanie să fie rezolvată bine", a spus Klaus Iohannis.