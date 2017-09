Politica

Klaus Iohannis, despre relaţia cu Guvernul: Bună, spre foarte bună

de mediafax, 22 septembrie 2017, 10:07

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că între preşedinţie şi guvern este o ”comunicare instituţională bună, spre foarte bună”, în contextul în care a fost întrebat despre dialogul avut cu premierul Mihai Tudose în legătură cu calamităţile din vestul ţării.

"Am vorbit a doua zi cu premierul. M-a sunat, mi-a spus care este starea de fapt, mi-a relatat care sunt abordările din partea Guvernului, unde s-a intervenit, cât s-a intervenit, că vor să înceapă de îndată cu un astfel de sistem, să conceapă un astfel de sistem cu specialiştii din domeniu şi aşa mai departe. Deci sigur, o comunicare instituţională bună, spre foarte bună. Restul interpretaţi dumneavoastră", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Acesta a explicat că este nevoie de un sistem de prevenire a populaţiei, dând ca exemplu sistemul care funcţionează în Statele Unite ale Americii, unde oamenii sunt alertaţi prin SMS în legătură cu furtuni sau inundaţii.

"Avem nevoie de un sistem de prevenire pentru populaţie. Nu toată lumea stă toată ziua la televizor, să vadă ce zice ANM-ul. Acesta este un sistem care nu funcţionează pe termen scurt. Funcţionează dacă, de exemplu, la ştirile de seară se anunţă că a doua zi vor fi furtuni. Atunci majoritatea oamenilor află aceste lucruri. Dar am profitat de faptul că aici, în New York, şi, în general, în Statele Unite există astfel de sisteme şi am vorbit cu oameni de aici. Există sisteme de avertizare care îţi trimit SMS pe telefonul mobil şi care te avertizează că vine furtună, că a căzut curentul, că se inundă strada X, şi aşa mai departe. Deci avertizări şi pentru fenomene meteo periculoase, dar şi pentru incidente civile care afectează viaţa de zi cu zi a oamenilor. Aşa ceva îmi imaginez şi pentru România, şi atunci, sigur, putem să prevenim populaţia", a explicat preşedintele.

Şeful statului a explicat însă că este nevoie, în primul rând, de un sistem de avertizare "serios" din partea ANM. Pe de altă parte, acesta a ţinut să sublinieze că nu a lansat acuzaţii la adresa Guvernului

"Ca să funcţioneze prevenirea, prima dată trebuie să avem un sistem de avertizare serios din partea ANM. Deci aici, recunosc, sunt foarte nemulţumit de cum au funcţionat lucrurile. Pe de altă parte, ca să nu fiu înţeles greşit, unii au divagat la televizor. Nu am acuzat Guvernul de nimic, fiindcă e un guvern proaspăt, ce era să facă? Probabil nici nu au ştiut care sunt liniile de comunicare, încă. Deci nu asta era problema. Pe de altă parte, acest guvern nici nu avea cum în timpul foarte scurt să apuce să construiască un astfel de sistem. Dar am fost foarte nemulţumit că o entitate care trebuie să prevină, să avertizeze populaţia, nu a făcut-o", a afirmat Iohannis.

Preşedintele s-a arătat nemulţumit de faptul că avertizarea a venit mult prea târziu pentru cei afectaţi de furtunile din vestul ţării de duminica trecută. "Credeţi-mă, am fost extrem de neplăcut surprins, ca să nu zic că am fost de-a dreptul revoltat, să aflu că prima avertizare meteorologică s-a dat cu câteva minute înainte să avem în Banat primul deces din cauza furtunii. Este o disfuncţionalitate foarte gravă în sistemul de avertizare", a mai spus Klaus Iohannis