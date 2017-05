Politica

Legea salarizării, trimisă de Senat pentru avizare. Urmează dezbaterea în comisii

de Ziua de Cluj, 02 mai 2017, 15:57

Proiectul legii salarizării unitare a fost trimis, marți, de către Biroul permanent al Senatului, pentru avize, la Guvern, Consiliul Economic, Consiliul Legislativ și la alte instituții.

Publicitate

"Ca orice proiect de lege, înainte de a fi trimis la comisii, are nevoie de punctele de vedere ale Guvernului, Consiliului Economic și Social, Consiliului Legislativ. Și nu numai acestea. Sunt mai multe avize de care are nevoie. Termenul în general este de 30 de zile. Noi am solicitat azi de acolo de unde avem nevoie de aviz, în 7 zile să primim răspunsul. În mod normal, săptămâna viitoare vom avea aceste avize, după care ne vom întâlni în ședința de Birou permanent și vom trimite către avizare și raport către comisiile Senatului. E clar că avem nevoie ca toți colegii să parcurgă în liniște textul legii și să aducă amendamente, dar sigur că este un termen asumat de PSD și ALDE ca până la începutul semestrului al doilea să fie legea adoptată", a afirmat vicepreședintele Senatului Claudiu Manda, după ședința Biroului permanent, scrie Agerpres.

Proiectul de lege a fost depus, în aprilie, în Senat de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.