Legile Justiţiei | Scandal în Senat pe tema asocierii României cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea şi funcţionarea CSM

de mediafax, 21 decembrie 2017, 11:46

Şedinţa de plen a Senatului a început, joi, cu dispute între majoritatea parlamentară şi Opoziţie, după ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat România cu Polonia şi a spus că Articolul 7 ar putea fi activat şi în cazul ţării noastre.

În deschiderea şedinţei în care se dezbate şi votează proiectul care modifică Legea 317/2004 privind CSM, senatorul USR, Radu Mihail, precizat că în cazul în care majoritatea va forţa trecerea pachetului de legi ale justiţiei, Comisia Europeană ar putea face şi în cazul României un anunţ similar celui referitor la Polonia, unde a identificat încălcări grave ale unor aspecte ce ţin de independenţa justiţiei şi a statului de drept.



„Noi nu dorim ca ţara noastră să intre în rândul ţărilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, ţări pe care oficiali de la Bucureşti, inclusiv din conducerea Senatului le curtează acerb. Vă propunem să nu continuăm cu dezbaterea acestei legi", a susţinut Mihail.

Totodată, şi senatorul PMP, Dorin Bădulescu, a precizat că grupul senatorial al partidului nu va participa la dezbateri şi la vot.

„PMP nu va legitima acest proces care duce la modificarea legilor justiţiei. Aceste lucruri sunt forma noastră de protest faţă de cum aţi modificat legile justiţiei. Nici nu vom vota sau vom face vreun gest în legătură cu aceste legi", a precizat Bădulescu.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a replicat senatorului USR, Radu Mihail, că Uniunea doreşte să menţină în România „aceeaşi frăţie nenorocită care a distrus ţara şi justiţia".

„Am auzit, mai devreme, o intervenţie a unui coleg senator care făcea o comparaţie între România şi Polonia. În primul rând, vreau să vă spun că pentru mine, Polonia este o ţară care merită toată admiraţia, pentru că ştie să-şi respecte valorile, tradiţiile, independenţa şi suveranitatea. Nu am să fac comentarii în legătură cu ce decide Polonia, şi în mod suvveran, Parlamentul. Eu am să vă spun ceea ce mă preocupă pe mine, în calitate de senator şi în calitate de cetăţean român. Vreau ca în Senatul României să nu mai aud astfel de luări de cuvânt din partea unor tineri parlamentari, tineri în sensul prezenţei în Parlament, care fac dovada faptului că trăiesc în România aproape degeaba, ei nu văd ce proporţii a luat în România statul represiv, nu văd ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Justiţia din România, care a fost călcată în picioare", a declarat Tăriceanu.

Liderul Senatului a adăugat că independenţa justiţiei a rămas numai pe hârtie.

„Care este independenţa justiţiei atunci când serviciile intervin în derularea actului de justiţie şi în curţile care fac justiţia, nu mă refer la procurori. Aceasta este justiţia pe care dumneavoastră o apăraţi? Sunt absolut decepţionat de acest lucru, mă mir de astfel de luări de poziţie. În loc să aud din partea unui partid care s-a făcut ecoul cetăţenilor şi care ar fi trebuit să preţuiască mai mult decât orice valorile liberale, adică drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi să le pună pe primul plan, văd că în cntinuare doriţi să menţineţi în România aceeaşi frăţie nenorocită care a distrus ţara şi justiţia şi încrederea în ea, între servicii, între aparatul represiv, instituţiile de forţă ale statului. Nu acesta este modelul de democraţie liberală europeană pe care cu toţii ne-o dorim şi la care cu toţii aspirăm. Nu acesta este modelul cu care am intrat în Uniunea Europeană", a subliniat Tăriceanu.

De asemenea, liderul PMP, Traian Băsescu, a spus că România, când a intrat în Uniunea Europeană, a cedat din suveranitate.

„Avem capitolul 3 din tratat care da o listă întreagă de domenii în care Bruxelles-ul este suveran şi nu statul naţional. Încurajarea naţionalismului este distrugerea UE. Nu mai suntem suverani în sensul clasic al cuvântului de când am intrat în UE. Asta vreau să vă fie clar la toţi", a punctat Băsescu.

În replică, Tăriceanu a declarat că nu face parte din categoria naţionaliştilor care duce naţionalismul pe primul plan.

„Suveranitatea parlamentului nu poate fi contestată. Nu vorbim de suveranitate, ci vorbim despre altceva, despre alte valori, vorbim despre statul de drept. Revenirea la statul de drept, nu la ce se numea odinioară statul de drept în perioada comunistă, când discutăm despre întărirea legalităţii socialiste. Ce însemna legalitatea socialistă? Forţa instituţiilor care bineînţeles că nu aveau niciun respect pentru drepturile cetăţenilor. Eu ceeea ce vorbesc azi este necesitatea protejării drepturilor cetăţeneşti care este o valoare fundamentală nu numai pentru România, dar pentru întreaga UE. Stă la baza construcţiei UE. Vreau ca România să fie nu numai membră teoretic a UE, ci să fim membri de facto şi în profunzimea valorilor. Nu să ne fălim că suntem membri şi facem în România un fel de creaţie care seamnănă mai mult cu ceea ce vedem în Rusia învecinată. Ce s-a întâmplat în România în ultimii ani nu este stat de drept", a susţinut Tăriceanu.

Senatorul USR, Radu Mihail, a precizat că a fost agresat verbal în sala de plen.

„Mi s-a spus de către cineva care este în viaţa politică de zeci de ani că trăiesc în România degeaba. Aş vrea să vă spun că am ales să trăiesc în România după ce am fost în exil 16 ani pentru că oameni ca acela care a rostit acele cuvinte calcă în picioare drepturile cetăţenilor români, se preocupă de interesul personal şi încearcă să schimbe legile justiţiei pentru interesul personal al lui şi al unei clici. Aşa că nu trăiesc degeaba în România, de aia am venit în România şi vom face acest lucru dacă vrea, sau dacă nu vrea acest domn care îmi spune că nu vrea să ne mai audă. Domnule Tăriceanu, o să ne auziţi şi azi, şi mâine şi peste 10 ani fără nicio problemă. Va veni vremea şi nu foarte târziu când ne veţi cere cuvântul de pe banca opoziţiei dacă nu cumva veţi fi în alt loc", a replicat Mihail.

Senatorii au decis să întrerupă dezbaterea în plen a proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la şedinţa plenului reunit.

Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea CSM să fie reluată joi, la ora 10:00.