Politica

Legile Justiţiei | Tăriceanu, despre criticile magistraţilor: Fiecare are dreptul să-şi exprime părerea

de mediafax, 18 decembrie 2017, 11:50

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistraţilor la modificările Legilor Justiţiei, că fiecare are dreptul să îşi exprime opinia, dar dezbaterea şi aprobarea legilor se face în Parlament.

„Eu cred că suntem într-o societate liberă, în care fiecare are un drept fundamental, acela de a-şi exprima părerea şi noi avem părerea noastră, şi opoziţia are o părere şi reprezentanţii corpului magistraţilor au păreri diferite, unii sunt de acord, alţii nu sunt de acord, în final, totuşi, cred că revine Camerei legiuitoare, care este Senatul, ca în orice democraţie, Parlamentul este cel care dezbate şi aprobă legi. Nu ne rămâne decât să subliniem încă o dată faptul că politica în acest domeniu este făcut de Parlament, iar magistraţii aplică legea".

În ceea ce priveşte răspunderea magistraţilor, Tăriceanu a precizat că actuala lege a făcut-o inoperantă.

„Termenele care erau incluse în actuala lege făceau ca această răspundere a magistraţilor să nu poată deveni una efectivă. Am discutat cu asociaţiile magistraţilor am analizat cu multă atenţie propunerile care au venit din partea lor şi aceste propuneri vor fi luate în seamă, în aşa fel încât să găsim un echilibru pe care eu îl consider absolut necesar între necesitate aplicării legii, protecţia drepturilor şi libertăţii cetăţenilor şi răspunderea magistraţilor. Nu putem să avem o Justiţie în care cetăţenii să aibă încredere dacă nu există şi răspunderea magistraţilor pentru deciziile pe care le iau, pentru că ele afectează viaţa concetăţenilor noştri, destinele lo, familiile lor şi nu în ultimul rând libertatea lor", a susţinut preşedintele Senatului.

Luni încep dezbaterile la Senat pe Legea 303/2004 privind Statutul magistraţilor.