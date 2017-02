Politica

Liberalii clujeni dau de pământ cu bugetul pregătit de PSD

de Valentin Malaescu, 05 februarie 2017, 15:04

În prima lor conferinţă de presă, noii parlamentari PNL de Cluj au făcut praf proiectul de buget elaborat de guvernul lui Dragnea.

Senatorul Marius Nicoară a acuzat elaborarea structurii bugetare pe baza unor estimări fanteziste privined încasările. „E un buget nerealist, bazat pe setimări hazardate ale veniturilor. Cifrele avansate de guvernanţi contrazic toate stimările privind creşterea economică ale tuturor instituţiilor specializate din ţarp şi din străinătate. Este ilară şi penibilă umflarea artificială a progonozei privind creşterea economică. Dacă iniţial era anunţată o cresştere economică de patru şi cev la sută, după ce au făcut proiectul de buget, au văzut că nu se mai încadrează în deficitul de 3% şi au mărit prognoza de creştere la 5% pe baza indicaţiilor primite de la PSD.

Deficitul bugetar va depăşi cu mult 3%, iar în august-septembrie vom avea parte de o rectificare bugetară negativă şi de unde vor tăia, evident la investiţiile în infrastructură şi nu vorbim doar de infrastructura de transport, ci şi de cea din învăţământ şi sănătate. PSD a câştigat alegerile cu promisiuni electorale, care nu sunt altceva decât minciuni care au picioare scurte şi asta se va vedea în august-septembrie. În plus, guvernare a demonstrat, în mai puţin de o lună, că e găunoasă. Le-a fost suficient mai puţin de o lună să-şi dea cu firma-n cap", a afirmat Nicoară.

Debutant în parlament, deputatul Florin Stamatian nu şi-a ascuns nemulţumirea faţă de obtuzitatea disciplinei de partid ireproşabile de care dau dovadă parlamentarii puterii. „M-am dus în parlament cu speranţa că aş putea îndrepta unele lucruri, dar am avut parte de un prim şoc - bugetul. Impresia mea e că spitalele regionale de urgenţă nu se vor face niciodată. Am formulat un amendament de grup pentru o sumă minimă necesară demarării acestui proiect, dar a fost respins. E un buget încropit şi ilogic. Au mărit sumelem alocate pentru dezinfectate, dar le-au scăzut pe cele pentru curăţenie. Păi degeaba dezinfectezi dacă nu faci curăţenie.

Am cerut bani pentru construirea unui spital de urgenţă monobloc pentru copii, s-a respins. Am propus mărirea sumelor pentru programele naţionale, pentru că s-a redus şi acolo. Au promis programe naţionale noi, păi de unde, dacă nu sunt bani? Pentru cercetare aplicată suma alocată e zero. Sunt un om care crede în disciplina de grup, când se ia o decizie, aceasta trebuie respectată de toată lumea, dar să respingi toate propunerile în interesul românilor depăşeşte capacitatea mea de înţelegere.

N-am cerut bani doar pentru Cluj, am susţinut un amendament pentru un spital din Argeş. M-au întrebat de ce îl susţin dacă nu-i amendamentul meu. Am întrebat: PSD şi ALDE n-au parlamentari din Argeş, de ce nu-l susţin? Am cerut bani pentru Institutul Cantacuzino, că e o tragedie naţională, nu mai sunt vaccinuri, l-au respins şi pe ăsta", a spus Stamatian.

Deputatul Adrian Oros a explicat motivele pentru care apreciază că întreg guvernul trebuie demis. „Guvernul trebuie demis pentru că s-a compromis atât în interior cât şi în exterior. Din punctul meu de vedere, autorii ordonanţei 13 constituie un grup infracţional organizat pentru că au avut grijă ca, prin ordonanţă, să dezincrimineze exact ceea ce au făcut ei în noaptea aceea, pentru că ştiau că comit o ilegalitate. Din fericire DNA a demarat o anchetă in rem privind elaborarea şi adoptarea ordonanţei 13, motiv pentru care nu mai e nevoie de comisia de anchetă pe care a cerut-o PNL în acelaşi scop.

Scrisoarea trimisă de premier Comisiei Europene e plină de minciuni, pentru că, în realitate, ordonanţa nu corelează Codul Penal nici cu decizia Curţii Constituţionale, nici cu directiva europeană 343/2016. Spun că s-au plimbat prin puşcării şi au descoperit ce condiţii grele sunt acolo. Dacă treceau şi prin şcoală la fel de temeinic cum au trecut prin puşcării, acum am fi avut un buget pentru învăţământ extraordinar!", a comentat Oros.