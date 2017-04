Politica

Lider USR din Cluj, acuzat de o dublă crimă, s-a autosuspendat din funcţie. Vezi povestea incredibilă

de Mircea Tatar, 07 aprilie 2017, 12:39

Un lider local al USR Cluj, acuzat de o dublă crimă în urmă cu mulţi ani, s-a autosuspendat din funcţie. Acesta a relatat pe Facebook toată povestea.

Foto:facebook.com/pierre.dassilu11

Daniel Doboş, fost preşedinte al USR Turda şi fost candidat la alegerile parlamentare din 2016, a decis să se autosuspende din funcţia politică, după ce în presa locală au apărut informaţii că a fost închis mai mulţi ani pentru o dublă crimă în Germania.

"Haideți să terminăm cu speculațiile.

Matei (n.red. - Cristian Matei, primarul Turzii) a trecut la ceilalți prieteni. Iar presa care nu va pune niciodată în chestiune faptul ca Parlamentul e plin de penali care au furat România, discută despre moralitate.

Da, am fost Garda de corp a unui om de afaceri Italian şi mi-am utilizat arma din dotare în 1992. În doua rânduri. Oricine utilizează o armă se află sub incidenţa legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat această responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poartă o armă în viaţa civilă.

Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar dacă primul atac a fost cercetat fără o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului. Concluzia a fost că trebuia să mă asigur ca atacatorul avea o armă Ceea ce ar fi fost însemnat să aștept până în momentul în care celălalt ar fi tras. Nu am făcut-o. Am fost judecat, rejudecat și reabilitat. Concluziile se regăsesc într-un cazier curat.

Există un consens societal în această privinţă. Cazierul este oglinda comportamentului și drepturilor noastre în societate.

Eu am un cazier nepătat, nu am contracte publice îmi plătesc impozitele contribui activ la bunăstarea publica, aduc un plus valoare prin educația și expertiza mea și da.... Mă implic. Mă implic în societate, iar acest drept îl am. Nu e necesar să o fac din partea unui partid. Mă implic pentru că cred că lucrurile pot fi mai bune. Am acest drept de a lupta pentru o Românie mai bună.

Am văzut ca discutile asa cum sunt ele transpuse de lacheii lui Matei în presă, pot afecta construcția politică din care fac parte. Și nu este corect. De aceea mă auto-suspend din funcția de președinte USR și merg mai departe", a scris Daniel Doboş pe pagina sa de Facebook.

Doboş mai spune tot pe reţeaua de socializare că nu pleacă nicăieri: "Nu dispar nicaieri. Rămân prezent. Și continui să lupt împotriva lui Matei și a găștii sale corupte. Mai mult decât oricând. Da, acum poți sa îți pui lacheii pe mine. Nu a fost pentru mine niciodată relevant din ce poziție lupt. Principalul este sa scăpăm de tine, Matei și neamurile tale de directori."

Purtătorul de cuvânt al USR Cluj, Florin Chereji, a declarat pentru ZIUA de CLUJ că acest caz al fostului lider al USR Turda, care este acum simplu membru de partid, va fi analizat de Comisia de Etică care va lua o decizie.

Chereji a mai arătat că Daniel Doboş are cazierul curat, că a fost condamnat pe viaţă într-un prim proces în Germania pentru dublu omor şi că procesul a fost rejudecat iar Doboş a fost achitat.

Daniel Doboş a fost pe locul 3 pe lista de candidaţi a USR Cluj pentru Senat. Potrivit biografiei care a însoţit candidatura, Doboş este economist, are 46 de ani, studii făcute în Germania şi s-a reîntors în România în 2014.

"Am părăsit România în 1987, la doar 17 ani, după patru încercări şi cu securitatea pe urme. La doar 17 ani şi 3 luni m-am înrolat în Legiunea Străină, activând în 2 REP (regimentul de paraşutişti al Legiunii Străine şi vârful de lance al Securităţii Republicii Franceze), luptând până în 1993 împotriva unor dictatori precum Hissene Habre, Saddam Hussein sau Slobodan Milosevic", afirma atunci Daniel Doboş în aceeaşi biografie.