Politica

Lideri PSD şi PNL Cluj, noi contre în cazul alocărilor de bani de la guvern

de Mircea Tatar, 24 iulie 2017, 16:30

Liderii PSD şi PNL din Consiliul Judeţean (CJ) Cluj au avut luni un schimb de replici pe tema finanţării obiectivelor care ţin de această instituţie prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).







Dă click pe poză pentru a vedea imaginea completă

Dă click pe poză pentru a vedea imaginea completă









Publicitate

Liderul consilierilor judeţeni ai PSD, Remus Lăpuşan, a reproşat conducerii liberale a CJ Cluj faptul că nu ar fi cheltuit toţi banii alocaţi de guvern prin PNDL I acum câţiva ani.

Remus Lăpuşan: executivul CJ nu a ştiut să cheltuie banii alocaţi prin PNDL I



„Eu am o mare nemulţumire pentru că executivul CJ nu a ştiut să implementeze şi să cheltuie banii pe care i-am avut alocaţi în prima etapă a PNDL, pentru că în prima etapă au fost alocate aproximativ 45 de milioane de lei pentru şase tronsoane de drumuri judeţene, sume pe care nu am reuşit să le cheltuim, ba pe o parte din aceste tronsoane am cheltuit banii proprii ai CJ, ceea ce mie mi se pare o mare greşeală, dacă tot am avut această oportunitate.

Şi în urmă cu doi ani, şi în urmă cu un an, toate deconturile care au fost depuse la nivel naţional pentru a se susţine respectivele investiţii în toată ţara, au fost decontate. Noi la nivel de judeţ - şi aici este marea mea nemulţumire - nu am reuşit să cheltuim acele sume de bani.

Cele 45 de milioane de lei au fost pentru drumurile Băişoara - Valea Ierii, Fundătura - Corneşti, Mănăstireni - Călata, Gura Râşca - Someşul Rece, Gherla - Mintiu Gherlii, Sâncraiu - Aluniş şi Şaula - limita judeţului Sălaj.

În acest moment şi aceste proiecte încă sunt valide, deci PNDL I este un program care merge înainte, dar pe lângă PNDL I a venit şi proiectul de finanţare pe PNDL II. Acestea sunt drumurile pe care, dacă noi ne mişcam mai bine la nivel de CJ, reuşeam ca aceşti bani să-i decontăm iar aceste tronsoane de drumuri să le finalizăm.

Pentru exerciţiul financiar 2017-2020, s-au primit strict la CJ finanţări de 80 de milioane de lei. Dacă facem o aproximare, cu ce există în acest moment ca lucrări nefinalizate care ar trebui decontate pe primul PNDL şi cu ce a venit ca şi sumă alocată prin PNDL II, suma se ridică undeva la 100 de milioane de lei, una foarte consistentă.

Toate cererile pe care judeţul Cluj le-a depus la Ministerul Dezvoltării pentru a fi finanţate prin PNDL II au fost aprobate. Sper ca această sumă să fie decontată în următorii trei ani şi CJ Cluj să ia în serios aceste investiţii", a afirmat Lăpuşan.

Preşedintele CJ Cluj: suntem cu decontările la zi în PNDL I



Şeful CJ Cluj, Alin Tişe, l-a contrazis pe Lăpuşan şi a spus că acesta nu are ultimele informaţii despre derularea lucrărilor finanţate prin PNDL I. „Probabil vorbeşte despre ultimele tronsoane despre care nu ştie că s-au facturat deja şi că se aşteaptă plăţile. Pentru tot ce s-a lucrat şi s-a prins în program există facturi, dar ele nu s-au decontat o perioadă.

Noi de aceea am şi prins în bugetul judeţului bani pentru plata acestor facturi din PNDL. Noi suntem cu decontările la zi şi îl asigur că toate lucrările făcute vor fi plătite. Nu există bani necheltuiţi în ceea ce priveşte CJ Cluj", a declarat Tişe.

El a făcut o adresă oficială către Ministerul Dezvoltării, aşa cum a promis acum câteva zile, prin care a cerut suplimentarea fondurilor alocate prin PNDL II pentru Cluj, după ce judeţul s-a clasat abia pe locul 31 pe ţară în topul sumelor alocate, iar instituţia CJ, abia pe 27.

Adresă oficială către ministrul Shhaideh: Mai mulţi bani pentru Cluj



"Județul Cluj se află pe un regretabil loc 31 la alocările de resurse financiare de la guvern în timp ce la contribuțiile către bugetul de stat Clujul este pe locul 5. Am solicitat printr-o adresă oficială guvernului, prin Ministrul Dezvoltării - care gestionează programul PNDL, să restituie banii furați și dați pe criterii politice județelor roșii Teleorman, Olt, Vrancea.

Clujenii contribuie prin taxe și impozite la bugetul de stat. Guvernul PSD își bate joc de munca clujenilor și alocă apoi acești bani după bunul plac pentru clientela politică de partid. Nu există nicio justificare pentru tratamentul inegal, incorect și discriminatoriu aplicat Clujului de către guvernul PSD. Am solicitat printr-o scrisoare oficială suplimentarea sumelor alocate județului Cluj, în mod echitabil, pe măsura contribuției Clujului la bugetul de stat", a susţinut Tişe.