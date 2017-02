BREAKING NEWSUPDATE LIVE "Abrogaţi şi-apoi plecaţi!" Clujul, din nou în stradă FOTO/VIDEO

Clujenii continuă protestele, pentru a patra zi consecutiv, împotriva ordonanţei de urgenţă care a modificat Codul Penal.

Manifestanţii, tineri, dar şi oameni mai în vârstă, alături de copii, sunt nemulţumiţi că Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanţa de urgenţă privind modificarea codurilor penale şi solicită, ca în fiecare din ultimele seri, abrogarea ei.

Urmăriţi mai jos, ÎN DIRECT, desfăşurarea protestelor de la Cluj.

19:00 Aproximativ 3.000 de clujeni se află la această oră în Piaţa Unirii, însă numărul lor continuă să crească.

19:45 Numărul manifestanţilor a ajuns la 6.000. Protestatarii au pornit în marş, dar pe un traseu diferit faţă de alte zile, pe strada Universităţii spre strada Avram Iancu. Se strigă "DNA să vină să vă ia!" şi "PSD, ciuma roşie!"

20:04 "Nu staţi la căldură, şi pe voi vă fură!" scandează coloana de manifestanţi, al căror număr creşte în continuare.

20:10 Împreună cu familia, cu prieteni sau alături de colegi, clujenii au ieşti în stradă pentru a protesta împotriva PSD, partid pe care îl acuză că intenţionează să blocheze lupta anticorupţie.

20:15 Protestatarii au ajuns în Piaţa Cipariu. Unul dintre manifestanţi a postat pe reţelele de socializare o poză cu comentariul "Emoţionant! 3 generaţii, acelaşi scop! Respect!", care ilustrează perfect atmosfera de la Cluj.

20:20 Numărul celor care protestează la Cluj împotriva OUG privind modificarea Codului Penal a depăşit deja cifra de 10.000 şi se apropie de cel al manifestanţilor din Piaţa Victoriei din Bucureşti, unde se află 15.000 de oameni.

20:30 Pentru prima dată de la începutul protestelor, Clujul devansează Capitala! Aproximativ 20.000 de clujeni se află la această oră în stradă, faţă de 15.000 la Bucureşti.

20:35 Protestatarii continuă marşul anticorupţie. După ce au trecut prin Piaţa Ştefan cel Mare, se află acum în Piaţa Avrasm Iancu, unde scandează "Bucureşti, nu uita / Clujul e de partea ta!"

20:40 Totul a început în Piaţa Unirii, acum două ore. Între timp, 20.000 de clujeni strigă "Uniţi salvăm toată România!"

21:00 Numărul protestatarilor din Bucureşti a ajuns la 30.000, dar nici clujenii nu se lasă mai prejos. Din ce în ce mai mulţi studenţi se alătură manifestanţilor.

Oamenii se îndreaptă spre Piaţa Mihai Viteazul, după ce au trecut pe lângă Prefectura Cluj, unde instituţia era păzită de un cordon de jandarmi, iar protestatarii au scandat "Jandarmeria, jos pălăria!"

21:10 Devine extrem de dificil să estimăm numărul participanţilor de la miting: coloana de manifestanţi e atât de lungă încât primii protestatari ies deja din Piaţa Mihai Viteazul spre starada Bariţiu, în timp ce cei aflaţi în coada coloanei sunt încă la Regionala CFR (Piaţa Avram Iancu).

Cei care au participat la manifestaţiile din ultimele patru zile spun că în această seară la Cluj au ieşit în stradă mai mulţi oameni decât joi, când au fost 30.000 de protestatari!

21:17 Un telespectator din Cluj al postului Realitatea TV a trimis o imagine cu artiştii de pe scenă, care, la finalul piesei de teatru, s-au solidarizat cu protestatarii (telespectatorul nu precizează când sau unde a fost făcută fotografia).

21:25 Protestatarii încearcă să convingă cât mai multă lume să iasă în stradă şi scandează "Nu staţi la căldură / şi pe voi vă fură!"

Asking ppl to come out...because they are stealing from ALL of us #democracy #abrogation #corruption #cluj #romania #rezist #protest pic.twitter.com/hdfjnkNNjA