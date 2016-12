Politica

Liviu Dragnea: Grindeanu a fost din greşeală în Comisia SRI, din întâmplare a fost un an jumătate / Grindeanu explică cursul de la ANI

de mediafax, 29 decembrie 2016, 10:00

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că Sorin Grindeanu a fost ''din greşeală'', ''din întâmplare'' timp de un an şi jumătate membru în Comisia de control a SRI.

Premierul propus de PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, a explicat miercuri seara că a absolvit un curs de o lună şi jumătate în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii împreună cu mai mulţi alţi deputaţi, invitaţia de participare venind din partea instituţiei la Comisia SRI, unde a ajuns trimis de partid.

Grindeanu a explicat la Antena 3 că la finalul lui 2012 din viceprimar al Timişoarei a ajuns deputat şi a optat pentru Comisia IT şi Buget, partidul repartizându-l la prima. ''Am avut o revoltă personală dacă pot să spun aşa, nu-mi plăcea componenţa'', a povestit el, adăugând că a vrut să renunţe la mandat şi să întoarcă la Timişoara.

El a afirmat că ''membri din Comisia de apărare şi SRI au renunţat'', iar grupul PSD l-a trimis la Comisia SRI.

''Am fost chemat, mi s-a spus «mergi aici»'', a relatat Grindeanu. ''Am mers, nu am avut ce să comentez, eu sunt un om disciplinat'', a subliniat el, adăugând că invitaţia la curs a venit din partea Academiei la comisie şi a decis să participe, alături de colegi de la toate partidele, pentru a se conecta cu acest domeniu cu care nu a avut ''absolut nicio legătură''.

''Cel care m-a crescut a fost deţinut politic, a făcut ani de puşcărie. N-aş fi putut vreodată să trec peste ceea ce înseamnă memoria bunicului meu. E parte din mine acea durere'', a mai adăugat el ca argument suplimentar.

Întrebat dacă este ofiţer acoperit, Grindeanu a negat.

''Am văzut, mi-a zis cineva că a apărut pe un site care până ieri o asasina pe Sevil cu tot felul de acuzaţii, acum spune că am făcut eu nu ştiu ce deal cu SRI. Sorin Grindeanu nu are nicio legătură cu SRI'', a spus Dragnea.

Atunci când un jurnalist l-a întrebat despre faptul că Grindeanu a fost membru în Comisia SRI, liderul PSD a replicat: ''Şi asta ce înseamnă? Că acolo sunt securişti? A fost din greşeală acolo, din întâmplare a fost un an jumate, după care a plecat. Deci ca să ne lămurim: Sorin Grindeanu nu are nicio legătură cu SRI. Nu am nicio problemă cu acel serviciu, dar cei care ajung în Comisie nu sunt acoperiţi. Trebuie să înţelegeţi. Sau nu toţi. O să primiţi şi CV-ul''.

Premierul propus de PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, a absolvit în anul 2013 un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică – Academia Naţională de Informaţii. Informaţia apare în cv-ul făcut public atunci când a fost membru al Guvernului, nu şi în cel de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Grindeanu devenind parlamentar la sfârşitul anului 2012. De altfel, Grindeanu a făcut parte din Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI în perioada februarie 2013 - decembrie 2014.