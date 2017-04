Politica

Liviu Dragnea: Îi voi adresa președintelui o solicitare privind DESECRETIZAREA protocoalelor SRI-DNA

de mediafax, 02 aprilie 2017, 21:00

Liderul PSD a declarat, duminică seara, că în cursul zilei de luni îi va adresa preşedintelui Klaus Iohannis o solicitare privind desecretizarea protocoalelor SRI-DNA.

Publicitate

Dragnea a susţinut că va face tot posibilul să ajungă luni la ceremonia de învestitură a ministrului Mediului şi ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul.

Întrebat, în acest context, dacă va avea un mesaj şi pentru preşedintele Iohannis şi dacă îi va cere desecretizarea protocoalelor şi introducerea unui punct în acest sens pe ordinea de zi a CSAT, Dragnea a răspuns: „Mâine, dacă merg acolo şi dacă o să am ocazia - că s-ar putea să nu am ocazia, s-ar putea să fie doar ceremonie şi atât - o să-i fac această solicitare. Am făcut-o şi public, nu văd de ce nu aş face-o în continuare", a declarat acesta la România TV.

Dragnea a mai spus că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, trebuie să ceară desecretizarea acestor protocoale SRI-DNA.

„Nu văd ce-l opreşte pe ministrul Justiţiei să ceară acele protocoale şi în acelaşi timp să ceară desecretizarea lor, să le facă publice. De ce atât mister în jurul acelor protocoale dacă nu conţin nimic ilegal, abuziv sau neconstituţional? Pentru că nu putem vorbi de protocoale secrete între Parchetul General şi SRI sau între Parchetul General sau alte parchete şi alte instituţii. Nu sunt permise. (...) Trebuie să o ceară (desecretizarea, n.r.). Are toate competenţele pentru a cere aşa ceva", a spus Dragnea despre Tudorel Toader.

Tot duminică seara, Dragnea a precizat că nu își mai dorește să devină prim-ministru, indiferent ce hotărâre va lua Curtea Constituțională (CCR) asupra legii care interzice persoanelor condamnate penal să fie membri ale Guvernului.

"Obiectivul meu este să gestionez, atât cât pot, conducerea Camerei și conducerea Parlamentului împreună cu Călin Popescu Tăriceanu și să sprijin cu toată puterea mea acțiunea guvernamentală indiferent ce va spune CCR săptămâna viitoare", a mai zis el.