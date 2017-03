Politica

Lovitură pentru Dragnea&Co. Liderul PSD Cluj se opune graţierii corupţilor

de Mihai Moga, 07 martie 2017, 14:50

Deputatul Horia Nasra a anunţat că nu susţine amendamentul la proiectul de lege privind graţierea.

"Amendamentul propus de senatorul Serban Nicolae nu este un punct de vedere oficial al PSD. Nu susțin acest amendament și cred că astfel de propuneri trebuie mult mai atent cântărite. Prin urmare mă delimitez de această abordare, de acest amendament", a anunţat liderul social-democraţilor clujeni într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Nici şeful Guvernului nu este de partea celor care vor graţierea corupţilor. Premierul Sorin Grindeanu a declarat că Executivul nu susţine amendamentul depus de parlamentarul PSD, Şerban Nicolae, prin care ar urma să fie graţiate fapte de corupţie.

"De dimineaţă, ministrul Justiţiei cred că a clarificat şi subliniez şi eu: Guvernul nu susţine amendamentul. Am trimis un proiect de lege care nu avea prevăzut aceste lucruri, nu e prevăzut de guvern", a declarat premierul Sorin Grindeanu într-un interviu la Radio România Actualităţi.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, întrebat de amendamentul senatorului Şerban Nicolae, că personal nu crede că graţierea ar trebui să se aplice şi faptelor de corupţie, precizând însă că va citi propunerea şi va face un punct de vedere al Ministerului Justiţiei.

"Citesc şi eu propunerea şi facem un punct de vedere al Ministerului Justiţiei. Mai curând cred că este o opţiune personală, o iniţiativă a senatorului Şerban Nicolae", a declarat Tudorel Toader, la intrarea în sediul Institutului Naţional de Statistică (INS), acolo unde are loc marţi bilanţul Ministerului Public.

Senatorul PSD Şerban Nicolae a depus, luni, un amendament la Legea graţierii, aflată în dezbatere în Comisia juridică a Senatului, prin care se graţiază şi fapte de corupţie precum luare şi dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

"E un punct de vedere. Unii, spre exempu, vor ca unii să facă puşcărie doar în weekend. E părerea lor că închisoarea ar trebui făcută doar în weekend. Raţiunea o vom discuta în comisie, nu am de ce să dau răspunsuri celor de la PNL sau de la PCR sau alte partide (...) Opiniei publice îi voi da mâine, facem dezbatere cu toate instituţiile implicate. Nu e niciun secret", a declarat senatorul PSD Şerban Nicolae, citat de Mediafax.

De asemenea, Şerban Nicolae a depus un amendament care prevede graţierea persoanelor cu condamnări de până la 3 ani.

"Mie mi s-a părut că 5 ani este o pedeapsă mult prea mare şi atunci am spus că se graţiază integral doar pedepsele de până la 3 ani. E adevărat că nu m-am gândit cine iese", a mai spus senatorul PSD.

Şerban Nicolae a adus din nou în discuţie condiţiile din penitenciare şi sancţiunile aplicate de CEDO României.

"Eu am făcut propuneri în mod formal. Ele sunt la Comisie, le discut cu Comisia. Dacă le-aş discuta înainte cu presa e ca şi cum aş jongla cu opinia publică înainte să le explic colegilor din Comisie. (...) Din punctul meu de vedere supraaglomerarea nu afectează închisorile din România sau persoanele care sunt în detenţie în raport de faptele pe care le-au săvârşit. Spre exemplu, eu nu cred că cei care sunt corupţi trebuie să stea trei într-un pat în condiţii de igrasie, de igienă precară, în timp ce alte categorii de infractori ar trebui să stea în condiţii. Din punctul meu de vedere se gândeşte raţional şi lucrurile astea vreau să le prezint mâine ca argumente. Faptul că dumneavoastră vreţi să faceţi speculaţii în funcţie de ce spun alte partide, este, din punctul meu de vedere, contraproductiv. (...) Dacă România va fi obligată să plătească despăgubiri va plăti şi pentru corupţi şi pentru evazionişti, pentru toate categoriile de infractori", a mai spus senatorul PSD.

Întrebat dacă a discutat la nivel de partid despre oportunitatea depunerii unui astfel de amendament, Şerban Nicolae a spus că nu a fost abordat acest subiect, însă a replicat jurnaliştilor: "Câinele moare de drum lung şi unii de grija altora".

"Undeva la 2.700 de persoane ar beneficia efectele acestei graţieri, deci o cifră de sub 10 la sută din totalul persoanelor aflate în detenţie în România. (...) faţă de cele peste opt mii de persoane aflate în plus faţă de disponibilul din penitenciare, chiar şi aşa în condiţii precare , eu cred că nu este o cifră foarte mare. La ultima graţiere colectivă în România au ieşit trei mii de persoane", a mai declarat Şerban Nicolae.

Kovesi: Graţierea nu ar trebui să se aplice celor care au comis fapte de corupţie

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, marţi, referitor la amendamentul depus de Şerban Nicolae, că pe graţiere DNA a trimis un punct de vedere la CSM şi că, în subsidiar, opinia procurorilor este că graţierea nu ar trebui să se aplice celor care au comis fapte de corupţie.

"Nu aş vrea să comentez amendamentul vreunui parlamentar, pot doar să spun că pe ceea ce priveşte proiectul privind graţierea, noi am trimis punct de vedere la CSM şi ne însuşim în totalitate toate observaţiile tehnice făcute la acel moment. În subsidiar, pot să vă spun că, în opinia noastră, graţierea nu ar trebui să se aplice celor care au comis fapte de corupţie şi totodată nu ar trebui să se aplice atunci când prejudiciile care au fost cauzate statului nu au fost recuperate", a declarat, marţi, procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, citată de Mediafax.

Ministrul Justiţiei a precizat că nu "se graţiază corupţii, ci se graţiază pedepsele pentru fapte de corupţie".

"Dacă vreţi să vorbim riguros, nu se graţiază corupţii, se graţiază pedepsele pentru fapte de corupţie. Am aflat din presă de această iniţiativă. Ministerul Justiţiei a dat aviz pe proiectul iniţial şi ne menţinem avizul dat la momentul respectiv. Înţeleg că e iniţiativa domnului senator Şerban Nicolae şi dânsul o va susţine. (...) Nu există acţiune penală producătoare de prejudiciu fără acţiune civilă în recuperarea prejudiciului. E exclus. E o iniţiativă personală. Nu e a Ministerului Justiţiei. Să o susţină dânsul", a declarat, la ieşirea de la bilanţul Ministerului Public, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat, la ieşirea de la bilanţul Ministerului Public, că nu a citit amendamentul lui Şerban Nicolae.

"Nu pot să am un punct de vedere pentru că nu am citit acele amendamente. Trebuie văzut exact care este textul de lege, poate este o înţelegere greşită că trebuie graţiate. După cum ştiţi, nu a existat de mult timp o lege de graţiere şi amnistie şi, dacă mă iau la tradiţia legilor de graţiere de până acum, erau destul de indulgenţi cu faptele care intrau sub incidenţa legilor de graţiere, erau fapte cu un pericol social redus", a declarat preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, la ieşirea de la bilanţul Ministerului Public.

"Ideea este că noi am discutat în şedinţa ultimului plen al CSM acele propuneri asupra cărora ni s-a solicitat un aviz, un punct de vedere. Evident că noi am propus amendamente şi în forma aceea am trimis Comisiei Juridice. Trebuie să vedeţi hotărârea plenului CSM şi noi, articol cu articol, am discutat şi am prezentat amendamentele noastre doar cu privire la propunerile legislative care ne-au fost înaintate", a declarat şi preşedintele CSM, Mariana Ghena.